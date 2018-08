Craviotto y Toro, felices por lograr medalla en prueba que no era prioridad

Redacción deportes, 24 ago (EFE).- Saúl Craviotto y Cristian Toro, que se han proclamado este sábado subcampeones mundiales en K2 200 metros, expresaron su satisfacción por haberse mantenido en el podio en la prueba que no era la prioridad y no habían preparado todo lo que les hubiese gustado.

"Estamos muy contentos, al final la prioridad es el K4. El K2 no lo hemos preparado todo lo que nos hubiese gustado, pero bueno, siendo subcampeones del mundo, pues yo creo que hay que estar muy contentos y satisfechos", afirmó Craviotto, campeón olímpico de esta prueba en Río junto a Toro.

Este último, que tras la entrega de medallas pidió matrimonio a su novia, presente en la grada, aseguró que llevan "unos años increíbles".

"Seguimos demostrando que no consiguen sacarnos de las medallas y eso nos llena de orgullo. Esta vez no pudimos ganar pero no fue por demérito nuestro, sino por el hacer de los húngaros, que hicieron una muy buena carrera", dijo.

"Hemos salido un poco por detrás de los que han ganado, hemos intentado recortarles, pero la verdad es que ellos han llevado una buena velocidad por el medio", explicó.

Los componentes del K4 1.000, Paco Cubelos, Rubén Millán, Pelayo Roza e Íñigo Peña, también mostraron su satisfacción por el bronce alcanzado en Montemor-o-Velho (Portugal).

"Estamos contentísimos con nuestra actuación, es la segunda medalla en este Mundial para Iñigo y para mí, la primera con Pelayo y con Rubén", espetó Cubelos.

"Es fantástico haber conseguido una medalla más para la delegación española gracias a una gran regata. Individualmente veníamos cuatro personas que este año hemos estado rindiendo a un muy buen nivel pero teníamos pocas sesiones juntos, sin demasiados entrenamientos encima y creo que eso se ha notado un poco al enfrentarnos a K4 que llevan ya mucho tiempo juntos", señaló.

"Estoy supercontento, es la segunda medalla. La verdad que ha sido un Mundial estelar y feliz de volver a subir al podio con compañeros como Pelayo y Rubén. La primera vez que remamos juntos con muy poco entrenamiento pero nos subimos al cajón", comentó Peña.

Millán aseguró que "con compañeros como estos las cosas son muchos mas fáciles" y también dijo que pese a ser "un barco sin mucho entrenamiento, ya viendo las máquinas que teníamos en la tripulación era muy fácil hacer un resultado bueno, así que así fue".

Para Roza "es una manera impresionante de cerrar la temporada", con lo que salió "muy feliz y muy contento de poder conseguir este bronce en un campeonato del mundo absoluto y más junto a estos compañeros que lo ponen mucho mas fácil".