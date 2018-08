Simeone: "Siempre estaré de parte de los futbolistas"

Madrid, 24 ago (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, aseguró este viernes que "siempre" estará "de parte de los futbolistas", que han expresado su intención de ir hasta el final si se juega un partido de LaLiga Santander en Estados Unidos, y apuntó que "ojalá" los jugadores "sean escuchados" y haya "diálogo".

"Siempre estaré de parte de los futbolistas, porque fui futbolista no hace mucho y entiendo las necesidades que ellos tienen y son un vocero de todo lo que ellos perciben y leen desde el juego. Ojalá sean escuchados. Creo que con el diálogo se puede crecer, más allá de que la importancia económica ha crecido", valoró.

"Creo que a partir de diálogos, de conversaciones y escuchando también las partes que son determinantes en este juego, que son los futbolistas, está claro que todo se puede acercar a lo que mejor venga para todos, que es lo que se busca", añadió el técnico, que antes eludió pronunciarse sobre el partido que prevé LaLiga Santander en Estados Unidos durante la actual temporada.

"Sinceramente, oficial no hay absolutamente nada. Son muchas conjeturas, habladurías, discusiones... Pero concreto no hay nada en estos momentos. No me voy a detener a opinar de algo que puede ser hoy, mañana o dentro de dos años, así que dejemos trabajar a la gente que es apta para esto y que pueda como siempre elegir lo mejor para la Liga española", explicó.