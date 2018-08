El Numancia quiere afinar su estilo ante un Cádiz que llega con la moral alta

Soria, 24 ago (EFE).- El Numancia debuta esta temporada en Los Pajaritos, ante su afición, frente al Cádiz, en un encuentro en el que el equipo soriano quiere afinar su estilo de juego y anotarse la primera victoria de la temporada, mientras que los gaditanos llegan a este duelo sin bajas significativas y la moral alta tras imponerse al Almería la semana pasada.

El entrenador numantino, Aritz López Garai, ha señalado este viernes en rueda de prensa que afrontan con muchas ganas el debut en Los Pajaritos, tras realizar un partido completo, por momentos en Córdoba, en la jornada que abría el campeonato de Segunda y que se saldó con empate a tres goles.

El entrenador rojillo ha apuntado que su equipo está capacitado para competir de "tú a tú" con el Cádiz.

López Garai ha asegurado que tiene varias dudas en el posible once, dudas que no resolverá hasta mañana sábado.

"Tengo ganar de ver como respondemos ante nuestra gente", ha resaltado.

El entrenador rojilo ha reconocido que se queda, del partido frente al Córdoba, con la sensación de marcar tres goles, aunque ha reconocido que hay que conceder menos defensivamente.

"La línea es defender mejor y atacar todavía mejor. Defensivamente tenemos que ser más contundentes", ha resaltado.

López Garai ha asegurado que, en cuanto al Cádiz, es un equipo reconocible y fiable, que defiende bien y tiene jugadores rápidos en ataque.

"Será peligroso si fallamos en el pase. Nos puede hacer sufrir", ha advertido.

El entrenador numantino ha deseado encontrar un Numancia dominador en el partido.

"No va a haber un equipo esperando al rival, ni temeroso. Va a ir a por la victoria desde el principio, jugando mucho en el campo contrario", ha asegurado.

En el Cádiz, por su parte, es probable que entre en el lateral derecho extremeño Roberto Correa, que no jugó el primer partido por tener pendiente una sanción, con lo que sustituiría al cordobés David Carmona.

En la zona de ataque, podría volver al equipo inicial el extremo sanluqueño Salvador Sánchez 'Salvi', uno de los futbolistas de referencia del Cádiz en anteriores temporadas pero que no partió en el once inicial frente al Almería.

Salvi jugó en el segundo tiempo y le dio un tono de frescura a la banda que había ocupado hasta entonces uno de los fichajes del Cádiz esta temporada, el portugués Salvador Agra, con quien compite por la plaza.

Causa baja por lesión el volante Jon Ander Garrido, que no fue titular frente al Almería, de ahí que su baja no vaya a trastocar el once inicial de Álvaro Cervera.

La lista de expedicionarios para el viaje a Soria está compuesta por veinte jugadores, con los porteros Cifuentes y Gil y los futbolistas de campo Correa, Carmona, Marcos Mauro, Servando, Kecojevic, Matos, José Mari, Azamoum, Álex Fernández, Aketxe, Salvi, Agra, Hernández, Vallejo, Barco, Romera, Carrillo y Toro.

- Alineaciones probables:

Numancia: Juan Carlos; Markel, Atienza, Carlos Gutiérrez, Marc Mateu; Diamanka, Escassi, Fran Villalba; Yeboah, Guillermo, Alain Oyarzun.

Cádiz: Cifuentes; Correa, Kecojevic, Marcos Mauro, Matos; José Mari, Álex Fernández, Aketxe; Salvi o Agra, Vallejo; y Barco.

Árbitro: Vicandi Garrido (Comité vasco).

Lugar: estadio de Los Pajaritos. Soria. EFE.

Hora: 19:00