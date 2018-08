Marcelino: "El Espanyol en su campo siempre es un rival difícil"

Paterna , 24 ago .- El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, señaló en rueda de prensa que el Espanyol, rival al que visitan este domingo en la segunda jornada de LaLiga, "siempre es un rival difícil" cuando juega en su estadio.

"Afrontamos el partido con la idea de ganarlo, sabiendo que no va a ser fácil. Tenemos el recordatorio de la pasada campaña, en la que sufrimos mucho aunque ganamos el partido, quizás no de forma merecida. El Espanyol ha cambiado el entrenador, de forma de juego y de sistema, pero siempre en su campo es un rival difícil", recalcó.

El técnico añadió que los primeros partidos de competición "siempre son una incógnita" pero que espera a un rival que "quiere ser protagonista".

"En el aspecto ofensivo es un equipo que intenta iniciar el juego con circulación, con posesiones más altas que la temporada pasada, que presiona la perdida y se repliega rápido. En la primera jornada, en el apartado físico tuvo de los mejores números tuvo. Nos va a exigir un altísimo nivel", añadió.

"Nuestra idea es repetir la actuación contra el Atlético, tanto en la mentalidad, el esfuerzo como en el criterio. Si somos capaces de estar a un nivel tan alto tendremos opciones de ganar", aseguró.

El entrenador valencianista avanzó que no contará con el defensa argentino Ezequiel Garay, quien debido a un golpe en la rodilla no ha entrenador en toda la semana, aunque no quiso avanzar si el francés Mouctar Diakhaby será su sustituto.

Marcelino reconoció que uno de los objetivos marcados para esta temporada es mejorar los registros defensivos y apuntó que si al final del campeonato solo han recibido 30 goles en contra volverán a jugar la Liga de Campeones.

"No cabe duda que cuantos menos goles recibamos mas puntos vamos a lograr. El potencial ofensivo es alto y pretendemos aumentar potencial en la faceta defensiva . Tras haber bajado en más de 25 goles recibidos respecto a temporadas anteriores, nos gustaría encajar menos y acercarnos a los 30 goles, que sería un número buenísimo y nos dejaría en Champions", resaltó.

Respecto a la entrada en el equipo inicial de algunos de los nuevos fichajes que no fueron de la partida inaugural, el entrenador expuso que "son jugadores llevan poco tiempo con nosotros, tienen que adaptarse a una forma de trabajar diferente y a una forma de jugar que otros compañeros ya tiene interiorizada tras un año de trabajo".

"Al igual que la pasada semana van a ir en la convocatoria pero no sé si en estos momentos alguno de ellos va ser titular", concluyó.