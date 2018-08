Gobierno justifica urgencia de exhumar a Franco sin perder "un solo instante"

Madrid, 23 ago (EFE).- El Gobierno ha aprobado hoy el decreto ley que modificará dos puntos de la Ley de Memoria histórica para exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos porque "no se puede perder ni un solo instante" y quien no lo admita es porque no suscribe "el fondo de la cuestión".

Así lo ha manifestado, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, quien ha explicado que el decreto añade un párrafo al artículo 16 de la ley de 2007 que indica el "carácter urgente" de hacer esta exhumación y también marca al Gobierno "el procedimiento para hacerlo".

Según ha indicado, el Gobierno pretende que el decreto, una vez convalidado, pueda ser tramitado por el procedimiento de una ley porque "hay mucho que hacer en materia de memoria histórica" y es necesario el diálogo con los grupos parlamentarios para mejorar y redefinir la legislación en la materia.

Sobre la urgencia de la exhumación, ha afirmado que es "inasumible" para un democracia mantener a un dictador en una "tumba de Estado" junto a las víctimas y "quien no quiera verlo no lo ve".

A su juicio, quien no quiera subscribir la forma de hacerlo es porque tampoco está de acuerdo con el fondo y lo demás "son vueltas formales" que solo sirven para "parapetarse" en la postura contraria.

Calvo ha recordado que el Gobierno da cumplimiento con este decreto a una proposición no de ley aprobada el año pasado en el Congreso, sin la oposición de ninguno de los grupos parlamentarios, ya que PP y Ciudadanos, los únicos que no la apoyaron, se abstuvieron en la votación.

Por eso, ha criticado la intención del PP de recurrir este decreto ante el Tribunal Constitucional, ya que el recurso a los tribunales debe reservarse para otras cuestiones y no para asuntos que como la exhumación de Franco.

Sobre la petición de ERC de incluir en este decreto la anulación de las sentencias de los tribunales franquistas, Calvo ha explicado que habrá posibilidad durante la tramitación de "abrir un diálogo" con los grupos del Congreso sobre aspectos como este, que ya se incluyeron en la proposición no de ley aprobada, para mejorar la Ley de Memoria Histórica.

En cualquier caso, lo importante es el fondo, ha insistido Calvo, quien ha instado a los grupos parlamentarios a pensar, a la hora de votar para convalidar el decreto, si quieren o no quieren que Franco siga teniendo un "lugar preeminente" donde están las víctimas.