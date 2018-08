España luchará por el bronce tras caer ante Italia

Redacción deportes, 24 ago (EFE).- No pudo ser para la selección femenina sub-16 de baloncesto. En un partido abocado al drama y al suspense, España cayó con honor ante una gran Italia, que hizo de la defensa su mejor arma y dejó sin ideas al equipo nacional para terminar imponiéndose por 62-60.

Fue un partido marcado por la igualdad entre ambos equipos, aunque es cierto que las transalpinas siempre fueron mandando con pequeñas rentas, intentando romper el partido. Eso lo negó España con intensidad y algo de acierto durante pequeños tramos.

No salieron las cosas en ataque Pero nada evitó el final amargo. Se vació la selección y no encontró el premio que buscó con ahínco. Estuvieron a la altura del partido, pero Italia fue mejor esta vez. Marta García (14) y Laia Lamana (15) fueron las máximas anotadoras, pero con malos porcentajes. Nunca perdieron la confianza ni la cara al choque, pero esta vez no siempre quiso entrar la pelota.

Después de dos exhibiciones antológicas frente a Bélgica y Polonia, las expectativas estaban en lo más alto, pero en el primer final ajustado del torneo, salió cruz.

La italiana Caterina Gilli fue demoledora para España con 25 tantos en un partido resuelto por 62-60. Anotó mucho y muy bien, acabando con 10/17 en tiros de campo. Hizo de la zona el jardín de su casa y siempre fue la solución ideal para su equipo cuando las compañeras se atascaban. Fue la clave de la semifinal.

Parte de la victoria la cimentó Italia en el primer cuarto. Acabó con una ventaja de cinco puntos que España nunca supo devolver. Aunque siempre se movieron en guarismos similares, las nuestras nunca fueron capaces de tomar una pequeña ventaja que diera un respiro y pusiera en aprietos a su rival.

España buscará el bronce este sábado a las 19:00 horas ante Turquía.