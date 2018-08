Doce países de la UE buscan avanzar a solución duradera en crisis migratoria

Bruselas, 24 ago (EFE).- Doce países europeos se reunieron hoy a nivel técnico en Bruselas para seguir buscando una solución que gestione a largo plazo los flujos migratorios del Mediterráneo, al tiempo que Italia amenaza con reducir su aportación al presupuesto comunitario si no se resuelve la situación del barco "Diccioti".

En la reunión, de carácter técnico, "no se tomaron decisiones", precisaron fuentes de la Comisión Europea (CE), que había invitado a los llamados "sherpas" -técnicos- de España, Italia, Malta, Irlanda, Francia, Alemania, Luxemburgo, Grecia, Holanda, Bélgica, Austria y Portugal a una reunión informal para avanzar en el asunto.

Como telón de fondo de las conversaciones continúa la delicada situación del barco de los guardacostas italianos "Diciotti" que permanece atracado en Catania (Sicilia, sur) desde el lunes con 150 migrantes, que esperan la autorización del ministro del Interior italiano, el ultraderechista Matteo Salvini, para poder desembarcar.

Durante la reunión, los técnicos incidieron en "la necesidad de una solución compartida y rápida para los inmigrantes a bordo" de este barco, "así como los desembarcados más recientemente en España y Malta", añadieron las fuentes, que no precisaron si se produjeron avances más concretos en estas conversaciones.

"El debate de hoy debe verse en el contexto del trabajo en curso para dar seguimiento a las conclusiones del Consejo Europeo de junio. Debería contribuir a seguir avanzando en la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo", agregaron.

En este sentido, la CE prevé que los debates prosigan "a todos los niveles" de cara al Consejo Europeo informal que tendrá lugar el próximo 20 de septiembre en Salzburgo (Austria).

Aunque Bruselas precisó que la reunión estaba "abierta a cualquier Estado miembro interesado en buscar una solución europea", ninguno de los dieciséis países restantes participó.

Por parte de España, acudieron al encuentro el secretario general de Asuntos Internacionales, Unión Europea, G20 y Seguridad Global, José Manuel Albares, y el embajador representante permanente de España ante la UE, Pablo García-Berdoy.

En la cita, los representantes de los Estados miembros abordaron posibles soluciones a la crisis causada por los aumentos de llegadas de inmigrantes por la ruta del Mediterráneo occidental e hicieron un seguimiento a las propuestas surgidas de la cumbre de líderes de junio, donde se avaló la posibilidad de establecer centros "controlados" para separar a refugiados de inmigrantes económicos.

Bruselas coordina desde el domingo las conversaciones entre socios europeos para determinar quién o quiénes acogerán a los inmigrantes que aún permanecen en el "Diciotti", después de que Salvini autorizara este miércoles el desembarco de un grupo de 29 menores de edad.

La CE considera este caso, en palabras de sus portavoces, un "imperativo humanitario".

No obstante, la portavoz comunitaria de Interior, Tove Ersnt, incidió hoy en que la reunión no se había convocado para acordar el reparto de los ocupantes del "Diciotti", sino para tratar una solución a largo plazo y sostenible.

Sí se abordaron las "experiencias de cooperación entre Estados miembros" en esta materia, en concreto el acuerdo alcanzado el pasado día 14 para repartir a los migrantes que viajaban a bordo entre seis países, España, Francia, Alemania, Portugal, Luxemburgo y Malta.

Por otro lado, el Ejecutivo comunitario advirtió de que amenazas como la del vicepresidente italiano Luigi di Maio (Movimiento 5 Estrellas, antisistema), que planteó bloquear su aportación mensual al presupuesto europeo si no se comparte la responsabilidad del reparto del "Diciotti", "no funcionan" en una UE "basada en reglas".

"Estamos trabajando todo lo que podemos. Si nos lleva más tiempo, ciertamente no es por falta de esfuerzos", insistió el portavoz de la CE Alexander Winterstein, quien recalcó que encontrar una solución es una "prioridad" para el Ejecutivo comunitario e instó a no "apuntarse con el dedo".

"Los comentarios no constructivos, por no hablar de las amenazas, no ayudan. No nos ayudarán a acercarnos a una solución", agregó.