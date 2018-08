El Córdoba y el Oviedo quieren la primera victoria

Córdoba, 24 ago (EFE).- El Córdoba y el Oviedo se cruzan en la segunda jornada de LaLiga 1/2/3 con el objetivo de inaugurar su casillero de victorias después de haber saldado con idéntico resultado (1-1) sus compromisos de debut.

Los blanquiverdes volverán a comparecer ante su público en El Arcángel tras el arranque frente al Numancia, mientras que los carbayones llegan con el bagaje de una igualada en el Carlos Tartiere ante el recién ascendido Extremadura.

Los de José Ramón Sandoval afrontan el partido condicionados por la baja de dos referentes como el portero Pawel Kieszek y el mediocentro Edu Ramos.

Ninguno de ellos ha sido inscrito por LaLiga y el Córdoba trabaja en un escenario incierto en los últimos días del mercado de fichajes.

La entidad que preside Jesús León ha tomado medidas de urgencia. Llegaron en calidad de cedidos el lateral Luismi Quezada, procedente del Real Madrid Castilla, y el portero Carlos Abad, del Tenerife. Ambos se suman a Luis Muñoz y Federico Piovaccari, que ya entraron en la convocatoria pasada y, en el caso del delantero italiano, con minutos de juego en la primera jornada.

El entrenador cordobesista, que sigue sin contar con el sancionado Andresito, empleará un once similar al que alineó en la primera jornada.

Jovanovic se perfila como hombre de referencia en la punta, con el auxilio del veterano Alfaro. Sandoval ha insistido en el trabajo defensivo durante las sesiones semanales, realizadas a puerta cerrada.

El Córdoba es consciente de la necesidad de acorazar una portería que seguirá defendida por el serbio Igor Stefanovic, ya que el último fichaje para esa posición, el tinerfeño Carlos Abad, no ha realizado aún ni un solo entrenamiento.

Con el sistema de tres centrales, un clásico de Sandoval desde la temporada pasada, el equipo andaluz volverá a exprimir las acciones a balón parado con Javi Lara y la capacidad creativa del joven Aguado para generar peligro arriba.

Sandoval ha citado a todos los jugadores disponibles en El Arcángel, incluyendo a los últimos fichajes, aunque ya ha desvelado que no realizará cambios con respecto al equipo que empleó en el estreno liguero ante el Numancia.

Juan Antonio Anquela, técnico del Oviedo, quiere la victoria también, y para ello está convencido de que hay que mantener el buen juego del pasado domingo y mejorar el acierto de cara a puerta.

Los azules, que tienen los mismos puntos en el casillero que su rival -uno-, dieron un recital en el debut liguero de los aspectos de juego que les pide el propio Anquela: dominio del balón, creación de ocasiones, intensidad y acierto de cara a puerta, aunque nada de eso fue suficiente para sumar de tres al conceder una ocasión al Extremadura y con ella el gol del empate.

Los oviedistas, que dominaron el juego desde el mediocampo y perdonaron numerosas ocasiones en el Tartiere, quieren pulir su apuesta ofensiva en el Nuevo Arcángel, donde el jienense no piensa hacer demasiados campos ya que le gusta mantener lo que va bien.

En el mediocampo seguirá faltando Folch, sustituido con acierto por Tejera ante el Extremadura, por lo que todo indica que Boateng y Javi Muñoz seguirán completando esa línea con el catalán por delante de una defensa que apunta a repetirse también ya que Carlos Martínez no se ha recuperado.

En punta, el hecho de haber estado con el equipo desde el principio de la pretemporada da ventaja de nuevo a Toché, que saldrá de inicio respaldado en los extremos por Bárcenas y Berjón en un equipo en el que la principal novedad es la vuelta de Aarón en lugar de Sandoval tras haber entrenado con normalidad esta semana.

Respecto al rival Anquela tiene claro que no se va a excusar con las altas temperaturas, iguales para ambos, y advirtió que aunque el equipo cordobés se haya hecho "con prisas" se ha confeccionado con cabeza y para que lo dirija el hombre que lo "salvo" la pasada temporada, por lo que no concibe poder sacar puntos si su equipo no hace las cosas "muy bien".

- Alineaciones probables:

Córdoba: Stefanovic; Fernández, Valentín, Aythami, Quintanilla, Javi Galán; Álex Vallejo, Javi Lara, Aguado; Alfaro; y Jovanovic.

Oviedo: Alfonso; Mossa, Carlos Hdz, Bolaño, Diegui Johannesson; Tejera; Berjón, Boateng, Javi Muñoz, Bárcenas; Toché

Árbitro: Gorka Sagués Oscoz (Comité Vasco).

Estadio: El Arcángel.

Hora: 22.00.