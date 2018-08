Richie Porte ficha por dos años con el equipo Trek-Segafredo

Madrid, 23 ago (EFE).- El ciclista australiano Richie Porte, de 33 años, ha fichado por dos años con el Trek-Segafredo, según informó este jueves el equipo estadounidense.

Porte, habitual candidato al podio en las grandes Vueltas, aunque nunca lo ha logrado, tiene en su historial victorias en varias pruebas de una semana como la París-Niza (2013 y 2015), Volta a Cataluña (2015), Tour de Romandía (2017) o este año la Vuelta a Suiza y ha sido campeón australiano contrarreloj.

El equipo tiene previsto contar con él para el Tour de Francia 2019, prueba en la que tuvo que abandonar los dos últimos años por caída.

"He estado muy a gusto en el BMC los tres últimos años, pero estoy preparado para afrontar nuevos retos en el Trek-Segafredo. Por supuesto, el Tour seguirá siendo un gran objetivo para mí, aunque también me centraré en pruebas de una semana como las que ya he ganado y otras en las que nunca he participado", comentó Porte en un comunicado del equipo.

El mánager general de la formación ciclista, el italiano Luca Guercilena, destacó que el australiano "es un ciclista que ya ha demostrado sus capacidades" y se declara "convencido de que obtendrá grandes resultados en los próximos años".

"Tiene una gran experiencia y liderazgo para compartir con nuestros jóvenes corredores, algo de lo que se beneficiará todo el equipo. Encajará bien en el grupo que estamos formando para el próximo año", aseguró Guercilena.