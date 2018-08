Ninó Chakvetadze, la pintora de los niños de Georgia a quien inspira Platero

Tiflis, 23 ago (EFE).- La georgiana Ninó Chakvetadze es una de las pintoras más conocidas de su país. Los protagonistas de su obra son principalmente los niños, una eterna fuente de emociones positivas, cuenta la artista, que se inspiró en el relato "Platero y yo" para algunos de sus cuadros.

"Amo a los niños. Nos regalan alegría y emociones positivas. Son mi imán. En mis cuadros trato de plasmar sus emociones y descubrir su mundo interior a los adultos", relata Chakvetadze a Efe.

La artista se sumerge en recuerdos de su infancia feliz a la hora de ponerse a trabajar, inspiración que le ha traído gran popularidad y reconocimiento, haciendo que sus creaciones encuentren un nuevo hogar nada más salir de su estudio-galería en el centro de Tiflis.

Es lo que ocurrió en particular con dos de sus trabajos preferidos basados en "Platero y yo", del premio nobel de Literatura Juan Ramón Jiménez.

"Me impactó mucho la bondad de esa historia. Enseguida cogí el pincel y me puse a dibujar. En uno de los cuadros reflejé a Platero y Jiménez, tal y como me los imagino yo. Y en el otro, trasladé a Platero a una aldea georgiana, donde el burrillo se asoma por la ventana y ve a unos niños que leen bajo la luz de una lámpara", rememora la pintora.

La infancia de Chakvetadze le ha proporcionado una fuente inagotable de ideas para otros muchos cuadros en los que se sienten identificados tanto niños como adultos.

"Tuve una infancia muy feliz, en Tiflis y en el pueblo natal de nuestra familia Tashiskari, a 130 kilómetros al oeste de la capital. Nuestra casa daba a un auténtico bosque. Y siempre estuve rodeada del amor de mis padres y mis abuelos. Añoro ese tiempo y trato de plasmarlo en mis cuadros", explica la artista.

Los sentimientos de la pintora son compartidos por los admiradores de su obra, algunos de los cuales se emocionan al contemplar su obra.

Mientras, la propia artista reconoce que ha de hacer un breve viaje al pasado y "sentirse como una niña" cada vez que pinta un cuadro nuevo.

"De pequeños somos más libres y soñamos más. Los niños tienen un mundo propio, más interesante y más bondadoso", explica su proceso creativo.

La pintora georgiana asegura sentirse "feliz" ayudando a la gente a recordar su infancia y haciendo aflorar unos sentimientos que hoy en día ya no se ven tan a menudo.

Chakvetadze, de 46 años, lleva el oficio en la sangre. Su padre, Otar, impartió clases en la Academia de las Artes de Georgia y a los 10 años la pequeña Ninó ya había decidido a unir su vida a la pintura.

Hoy día la producción de la artista georgiana se comercializa en Georgia y fuera de sus fronteras. Los retratos de niños "angelicales", a los que Chakvetadze pinta en ocasiones alas, han despertado interés también en EEUU, Rusia, Ucrania y Alemania, entre otros países.

La pintora exhibe además sus cuadros en el marco de eventos benéficos para ayudar a recaudar fondos para diversas causas infantiles.

"Quiero que la gente piense en valores espirituales, quiero llevar un mensaje positivo. Georgia ha vivido últimamente muchas guerras y conflictos, la situación en la región es inestable y mi objetivo es regalar emociones positivas que escasean en la sociedad", sentencia.