Manu Trigueros: "A pesar de la derrota seguimos con confianza"

Villarreal , 23 ago .- El centrocampista del Villarreal Manu Trigueros señaló en rueda de prensa que, a pesar de la derrota en casa de la primera jornada ante la Real Sociedad, el equipo confía en el trabajo realizado durante la pretemporada.

"A pesar de la derrota seguimos con confianza, creo que se vio a un buen Villarreal, un equipo que controló el juego, que estuvo bien en el campo y por ello no tenemos dudas de lo que estamos haciendo. Creo que merecimos más de los que conseguimos en este primer partido de Liga. Lo sucedido nos debe enseñar para aprender y mejorar", indicó.

Por ello, el futbolista no teme un nuevo tropiezo pese a visitar en esta segunda jornada al Sevilla. "Vamos a un campo complicado, pero veo al equipo con potencial y capacidad para alcanzar un buen resultado en este encuentro", apuntó.

"En Sevilla debemos salir con muchas ganas, con la convicción de ganar y de ser competitivos. Los últimos partidos allí hemos salido bien, pero nos hemos dejado remontar o igualar con los arreones que tienen ellos. Tenemos que aprender de ello y ser más competitivos", agregó.

Trigueros reapareció ante la Real Sociedad, tras no haber jugado ni un solo partido de pretemporada tras ser operado en dos ocasiones de una hernia inguinal, en los pasados meses de mayo y junio.

"Hubo un poco de dudas, sobre todo en el último partido de pretemporada en el que esperaba jugar y no fue posible. Pero esta última semana me encontré bastante bien y con la ayuda de los fisios y readaptadores he podido llegar a tiempo al inicio de liga y a ayudar a los compañeros", explicó.

Preguntado por el regreso al club del delantero colombiano Carlos Bacca, quien jugó la pasada campaña en calidad de cedido y que esta pasada semana se hizo oficial su traspaso desde el Milan, Trigueros aseguró que es un gran delantero.

"Es un delantero con mucho gol y que suele aprovechar las oportunidades que tiene, para nosotros es muy positivo. Nos da gol, experiencia y jerarquía en el campo", recalcó.

El futbolista también se mostró feliz de poder contar en el equipo con Santi Cazorla. "Poder tenerlo es un regalo, en los entrenamientos se ve la calidad que tiene y lo que nos puede dar. La verdad es que es un gran jugador y que disfrutamos todos de él", aseguró.

Sobre la posibilidad de que el club se refuerce en la línea medular tras las últimas salidas y las bajas por lesión, señaló que "el tema de refuerzos son cosas del club, es verdad que tenemos bajas, pero esperamos que puedan recuperarse. Pero es un tema del club y ellos deben decidir.

"Es cierto que jugamos muchos partidos, que solo tenemos a Cáseres como pivote, pero como he dicho es un tema del club, el poder fichar o no", insistió.

Por último se refirió a la polémica que ha suscitado la decisión de LaLIga de jugar algún partido de la competición en Estados Unidos y que ha provocado el rechazo y la amenaza de huelga por parte de la AFE.

"Lo de ir a jugar a Estados Unidos no lo veo muy bien, sobre todo por la gente y por la afición, veo un poco raro que se pueda jugar fuera de nuestro país", concluyó.