Laia Palau: "El Torneo de Valencia será complicado, pero será un espectáculo"

València, 23 ago (EFE).- Laia Palau, capitana de la selección española de baloncesto, declaró este jueves en la presentación del Torneo de Valencia que se disputará los días 31 y 1 en la Fuente de San Luis, que aunque se presenta complicado "será un espectáculo".

La jugadora explicó que un posible encuentro con Francia "será un espectáculo" ya que son sus "eternas rivales". Además, añadió que las contrincantes llevan "más tiempo entrenando" pero intentarán "hacerlo lo mejor posible".

"No sé cómo me va a recibir la Fonteta. He visto los azulejos del pasillo y ha sido emocionante. Me ha hecho ilusión reencontrarme con la gente y ya me doy por satisfecha", explicó la que fue jugadora del Ros Casares Valencia.

La jugadora catalana, que actualmente juega en el CJM Bourges Basket, explicó que tienen "la responsabilidad de jugar en casa, pero no más de la que toca" y sienten "ilusión" por jugar ya que sienten el apoyo desde la Federación Española de Baloncesto.

"Los pabellones en verano se llenan y es una gozada. Yo creo que la respuesta del público va a ser excelente. Vamos a hacer que disfruten para llegar más alto", aseguró Laia.

"Tengo la suerte de haber visto la profesionalización total del baloncesto femenino español y estamos en progresión, porque socialmente lo estamos. Hasta que no haya un equilibrio no nos podremos desarrollar", afirmó la catalana.

Además, declaró a Efe que le alegra que l'Alqueria del Basket, escuela del Valencia Basket, den "las mismas estructuras" a niños y niñas y que se ponga en servicio "medios que den oportunidad de igualdades sin contar con el género".