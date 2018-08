Katie y Marielle Labèque rinden homenaje a Berstein en Festival de Santander

Santander, 23 ago (EFE).- Las pianistas Katie y Marielle Labèque rendirán homenaje al compositor Leonard Bernstein, con motivo del centenario de su nacimiento, en el recital para dos pianos y percusión que ofrecerán mañana, viernes, en el Festival Internacional de Santander.

Las hermanas Labèque estarán acompañadas por los percusionistas Raphael Seguinier y Gonzalo Grau en este concierto, con el que el festival cierra su ciclo de Ensembles y Recitales.

Las pianistas francesas ofrecerán la suite de danzas de "West side story" de Berstein, dentro de un recital que incluye en su primera parte dos obras del compositor Philip Glass que nunca han sido interpretadas en España: "The Chase", de la ópera "Orphée and the Princess", y "Stoke's Duet", de la banda sonora de la película "Stoke".

Philip Glass mantiene una estrecha una colaboración con el dúo, que también ha dado lugar al concierto para dos pianos y orquesta que compuso en 2015.

Según destaca el Festival de Santander en una nota, su experiencia de más de cuarenta años al piano, su estrecha relación con numerosas orquestas destacadas e importantes directores, y su colaboración con algunos de los compositores más interesantes mantiene a las hermanas Labèque "en la cumbre de la interpretación".

Su repertorio abarca la música clásica y la creación contemporánea, y se mueven también en los ámbitos cercanos a la música popular.