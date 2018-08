Erekat pide sanciones para Israel tras aprobar nuevas viviendas en colonias

Jerusalén, 23 ago (EFE).- El secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Saeb Erekat, pidió hoy imponer sanciones a Israel por su política de colonización tras aprobar la construcción de nuevas viviendas en colonias judías en territorio palestino ocupado.

"Hace demasiado tiempo que la comunidad internacional debería haber impuesto sanciones a Israel hasta que reconozca y cumpla con sus obligaciones en virtud del derecho internacional y las resoluciones de la ONU", declaró el jefe negociador.

"El último anuncio de asentamientos de Israel reafirma el compromiso del Gobierno con la colonización y el apartheid", dijo después de que el Alto Comité de Planificación de la Administración Civil israelí avanzara ayer los planes de construcción de 1.004 nuevas casas en colonias de Cisjordania ocupada.

El líder palestino acusó a la Administración estadounidense de alentar a Israel "a continuar con sus violaciones del derecho internacional que amenaza" la paz y la seguridad "al abstenerse a condenar tales planes ilegales coloniales".

La ONG israelí Shalom Ajshav (Paz Ahora) denunció ayer que desde que Donald Trump fue elegido presidente de Estados Unidos, el Ejecutivo israelí ha avanzado los planes de edificación de 10.536 casas y ha sacado a concurso 5.679 unidades en asentamientos israelíes.

"La semana pasada, el Secretario General de las Naciones Unidas, en su informe sobre la protección internacional de los palestinos, afirmó que los responsables de las violaciones del derecho internacional humanitario deben rendir cuentas. Estamos de acuerdo", remarcó Erekat.

Asimismo, señaló que la expansión de los asentamientos "no es solo una grave violación de la ley humanitaria internacional, sino un crimen de guerra que no se produciría si la comunidad internacional no tratara a Israel como un Estado por encima de la ley".

La construcción de colonias israelíes en territorio ocupado es considerada por la mayor parte de la comunidad internacional uno de los principales obstáculos para la paz y para la solución de dos estados.