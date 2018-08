Anquela ve en el Oviedo un equipo compensado y con muchas posibilidades

Oviedo, 23 ago (EFE).- El entrenador del Real Oviedo, Juan Antonio Anquela, reconoció estar "contento" con la plantilla que tiene, elenco de 18 jugadores que admite es "corto" pero que tiene "múltiples posibilidades" y está "muy compensado".

Anquela evitó también hablar de jugadores con los que aún no cuenta, como el mexicano Oswaldo Alanís, central que está en la ciudad pero que aún ha cerrado su fichaje.

"Esto es un equipo de fútbol, somos poquitos pero estoy contento con los que somos. Folch es una pieza clave, salió Tejera y lo hizo bien en su lugar, y podría salir Forlín si hiciera falta. Estamos capacitados, no me cabe duda. De otros jugadores no quiero hablar, me interesan los que tengo y en los que no, no voy a pensar", zanjó el técnico azul.

El jienense insistió en su idea de fútbol para explicar qué espera de su equipo fuera de casa, donde tiene las próximas dos citas ligueras -Córdoba y Cádiz-, y señaló que la clave será "materializar las ocasiones que se tengan".

"El equipo tiene que jugar bien al fútbol para ganar y eso significa muchas cosas: estar bien organizados tácticamente, ser intensos y que intenten jugar el balón. No salí contento del Tartiere por el resultado, pero el equipo lo hizo bien en cuanto a juego y ganas", comentó el andaluz.

Anquela destacó que "se preocuparía" si el equipo no hubiese creado ocasiones, pero matizó que no fue el caso en el empate ante el Extremadura y que sabe que tiene "tres muy buenos delanteros" para imponerse en el marcador.

"Jugaron los tres delanteros y los tres tuvieron ocasión clara aunque sólo uno acabó acertando. Está Toché porque parte con ventaja: es el primero que llegó y el que ha trabajado todo el año. Vamos con cabeza y con criterio, sé que tengo tres buenas opciones y que las usaremos, sólo hay que acertar con el momento", comentó el técnico.

El entrenador carbayón lamentó la baja de Folch, que hizo carrera continua por primera vez este jueves, y aclaró que la dolencia del catalán -un golpe- estaba llevando más tiempo de recuperación del esperado, pero no ve excusas ni en eso ni en la meteorología de cara al partido en Córdoba.