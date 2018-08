Afganistán rechaza invitación de Rusia para reunirse con los talibanes

Kabul, 23 ago (EFE).- El Gobierno afgano no participará en las reuniones convocadas por Rusia en Moscú para buscar una solución al conflicto en Afganistán, unas negociaciones a las que sí han confirmado su asistencia representantes de los talibanes.

"Afganistán no asistirá a las reuniones de Moscú. No participaremos, el proceso de paz debe celebrarse bajo el liderazgo del Gobierno afgano y debe ser dirigido por los afganos", afirmó hoy a Efe el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Sibghatullah Ahmadi.

La decisión de Afganistán de no participar en el encuentro al que han sido convocados también otros 12 países, podría echar por tierra la iniciativa del Kremlin prevista para el próximo 4 de septiembre.

El principal objetivo del llamado Formato de Moscú es, según los organizadores, "promover el proceso de reconciliación nacional en Afganistán y el pronto establecimiento de la paz en ese país", en guerra desde que en 2001 las tropas estadounidenses derrocaron a los talibanes.

Sin embargo, el Gobierno de Ashraf Gani sostiene, de acuerdo con el portavoz de Exteriores, que "todos los debates sobre Afganistán en la región y en el mundo deberían estar liderados por el gobierno afgano".

Kabul asegura que estas iniciativas "no darán resultados y no se logrará nada mientras Afganistán no sea tomado en cuenta y no sea aceptado como el principal actor", sentenció Ahmadi.

Estados Unidos declinó también su participación, pero sí está prevista la presencia de las delegaciones de Rusia, Pakistán, China, Irán, la India, Kazajistán, Kirguizistán, Tayikistán, Uzbekistán y Turkmenistán.

Afganistán participó el 14 de abril del año pasado en una primera reunión a seis bandas organizada por Rusia con el mismo objetivo, sin que se conocieran resultados positivos de esta iniciativa.

Lejos queda ya el contacto inicial que los talibanes hicieron con el Gobierno afgano en Pakistán en julio de 2015, un proceso que quedó suspendido pocos días después al conocerse la muerte del fundador del movimiento insurgente, el mulá Omar, dos años antes.