Silvia Navarro: "La Olimpiada queda muy lejana, solo pienso en el Rocasa"

Las Palmas de Gran Canaria, 22 ago (EFE).- La guardameta internacional del Rocasa Gran Canaria, Silvia Navarro, ha dicho a Efe que la Olimpiada de Tokio 2020 le queda aún "muy lejana" y que, en su caso, solo está centrada en realizar una gran temporada con su conjunto.

La veterana portera valenciana ya se ha reincorporado a los entrenamientos del equipo que dirige Carlos Herrera, tras ser operada quirúrgicamente de la rotura de los huesos de su nariz.

"Estaba estimado un tiempo de recuperación de un mes, pero solo he estado ocho días de baja. Estuve corriendo tras ser operada, y ya estoy entrenando después de que me fabricasen una máscara de fibra de carbono, que no es apta para los partidos oficiales porque el Reglamento impide su utilización", ha revelado.

Ese contratiempo se produjo durante una sesión preparatoria al sufrir un encontronazo con la cabeza de su compañera croata Slavica Schuster.

"Slavica es una de mis mejores amigas en el equipo y le dije que tiene la cabeza muy dura -se ríe-. Lo realmente importante es que no he perdido un mes en recuperarme y que he tenido la opción de entrenar a buen ritmo junto a mis compañeras", ha señalado.

La experimentada guardameta, que cumplirá 40 años en el transcurso de esta campaña, espera lograr un título liguero con el Rocasa, algo que se le viene resistiendo en las últimas campañas.

"Todos los años hay varios equipos que sueñan con conseguir el título de campeón de Liga. Nosotras intentaremos no crearnos presión y hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible. El año pasado hicimos una buena campaña, de la cual quedé satisfecha, aunque no se completase con los resultados deseados", ha apuntado.

En cuanto al plantel que tendrá a sus órdenes Carlos Herrera, Silvia considera que es "estupendo".

"La plantilla no ha variado demasiado de cara a esta próxima temporada. Creo que el bloque que teníamos era estupendo y los diferentes entrenadores que hemos tenido en los últimos años han sabido engrasar la maquinaria para que podamos rendir como debemos en los partidos", ha asegurado.

Sobre su nuevo técnico, piensa que continuará con la labor desarrollada por sus antecesores en el cargo.

"Creo que tiene la misma filosofía que Antonio Moreno, porque ambos se conocen bien desde hace años. Tanto Paco Santana como Antonio son dos técnicos que saben mucho de balonmano y qué voy a contar de Carlos. Cada uno tiene su estilo, pero ya digo que todos están cortados por el mismo patrón", ha indicado.

El Rocasa disputará a finales de este mes un torneo internacional en la isla junto a tres conjuntos extranjeros, un hecho que ha valorado la cancerbero.

"Jugar un torneo internacional aquí repercute muy positivamente en nuestro equipo y en Gran Canaria. Deportivamente nos vendrá muy bien de cara al comienzo liguero porque es muy importante disputar partidos de primer nivel en la pretemporada", ha comentado.

Por otro lado, Navarro no se ha planteado aún cuando se producirá su retirada de las canchas.

"Por el momento el cuerpo me permite seguir en activo y las lesiones graves me respetan y, como suelo decir, soy una 'friki' del balonmano y afronto con mucha ilusión esta temporada", resalta Navarro, quien agrega que en cuanto a la selección española que "la Olimpiada de Tokio 2020 queda aún muy lejana".