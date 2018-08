Sangalli: "Tenemos esperanzas de sacar buen resultado en Málaga"

Alcorcón , 22 ago .- Marco Sangalli, centrocampista guipuzcoano del Alcorcón, declaró este miércoles que su equipo tiene "esperanzas de sacar un buen resultado" en La Rosaleda frente al Málaga, del que dijo que será "un rival complicado".

La primera jornada de Liga, el Alcorcón empató en Santo Domingo con el Sporting de Gijón, que marcó su gol en el tiempo añadido.

"Fue un partido típico de Segunda, muy igualado, dónde el que golpea primero tiene opciones de ganar. De no haber marcado ese golazo al final nos hubiéramos llevado los tres puntos creo", dijo Sangalli.

El próximo rival del Alcorcón es el Málaga, recién descendido a Segunda y dirigido por un viejo conocido de la afición alfarera, el técnico asturiano Juan Ramón López Muñiz.

"Hemos hecho una buena semana de trabajo y sabemos que tenemos un rival complicado en Málaga, pero el otro día el equipo se mostró solido y tenemos esperanzas de sacar un buen resultado", comentó.

"El Málaga es un equipo que ha descendido esta temporada, pero en Segunda gran parte de los equipos son de Primera. Vamos a tener que lidiar con eso durante todo el año, pero nosotros somos de los que más tiempo llevamos en Segunda y si lo hemos conseguido es por algo", señaló.

Frente al Sporting, en la primera jornada, Sangalli fue titular y disputó los noventa minutos.

"Estoy muy contento. He dejado de lado los problemas físicos de final de temporada, me he puesto bien y quiero darle continuidad a esto y trabajar por el grupo", concluyó.