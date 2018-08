El nuevo servicio militar obligatorio de Marruecos, lleno de interrogantes

Rabat, 22 ago (EFE).- El sorpresivo anuncio de la vuelta al servicio militar obligatorio en Marruecos, esta vez para hombres y mujeres de entre 19 y 25 años, ha sido favorablemente acogido en un primer momento, aunque suscita numerosos interrogantes sobre su costo y sus objetivos últimos.

El texto que se ha filtrado precisa que los todos los jóvenes de 19 a 25 años deberán pasar 12 meses de servicio militar, y aunque se eximirá a aquellos que demuestren ineptitud física, que estén cursando estudios o que mantengan a su familia, podrán ser llamados antes de cumplir 40 años cuando esas circunstancias dejen de existir.

Al tratarse de un proyecto de ley "elaborado en aplicación de las altas instrucciones reales", es impensable en Marruecos que surjan voces críticas contra el proyecto, toda vez que las decisiones del monarca no se discuten, y solo en las redes sociales han aparecido algunas dudas o críticas.

Llama la atención que una decisión de este calado no haya venido precedida de ningún debate público (ni en el Parlamento ni fuera de él), no figurase en el programa de ningún partido político y no esté recogida en la constitución; es más, era absolutamente desconocida antes de comenzar el verano.

Aunque el proyecto de ley deba pasar a continuación por las dos cámaras parlamentarias (lo cual no se hará antes de octubre), no existe la menor duda sobre su aprobación por ser una instrucción del monarca, pero sí dudas sobre el comienzo del nuevo servicio y sus modalidades, que deberán fijarse en un reglamento.

Y pese a lo sorprendente del anuncio, son muchas las voces que espontáneamente lo consideran una iniciativa útil para la juventud: "Todos estos jóvenes que se pasan la mañana en la cama y la noche viendo vídeos, van a tener ocasión de aprender disciplina y con suerte algún oficio", dice Fatna, de 60 años y madre de dos hijos que han pasado a estar en edad militar desde ayer.

Sin embargo, Fatna reconoce que sus hijos no piensan igual que ella.

La palabra "disciplina" es la que más se oye entre las voces que aplauden espontáneamente el nuevo servicio militar. Asi, Abdelhakim, un consultor en seguridad de 54 años, dice: "Los jóvenes ya no se saben comportar con civismo, han perdido el respeto a la autoridad, ante padres, ante profesores y ante policías, y la gente cree que este servicio van a enseñar disciplina a estos jóvenes".

Curiosamente, no se han presentado argumentos militares que justifiquen este proyecto, y el experto en cuestiones estratégicas Abderrahmán Mekaui, abundó en parecidas ideas: "Es un retorno a la institución ciudadana" y "favorece la educación en los valores de la sociedad civil", dijo en declaraciones recogidas por la agencia oficial MAP.

Entre las voces críticas, están las que consideran que este proyecto no es sino un modo de tapar las preocupantes cifras del paro juvenil: según cifras del Alto Comisionado del Plan (organismo estadístico oficial), un 26 % de los jóvenes de entre 15 y 24 años (42 % en medio urbano) están desocupados, y una gran parte son "ninis" (ni estudian ni trabajan).

Estas voces subrayan que el anuncio se hizo público al mismo tiempo en que el rey Mohamed VI pronunciaba un discurso sobre el drama del paro juvenil: "Nuestro sistema educativo funciona como una máquina que fabrica legiones de parados", señaló el rey, quien lamentó que un gran número de jóvenes solo sueñen con emigrar.

Con unas fuerzas armadas que cuentan con 198.000 hombres en activo y absorben 3.400 millones de dólares del presupuesto, la primera pregunta es cómo se financiará el nuevo servicio, cuando la ley promete alimentación, ropa militar, una soldada (sin precisar) y un seguro médico para todos los conscriptos.

Las otras preguntas se refieren al destino de los nuevos soldados, entre las que sobresale el Sáhara Occidental, donde se acuertela actualmente la mitad de las Fuerzas Armadas, y a si el nuevo servicio será relativamente democrático, pues el que existió entre 1966 y 2007 se convirtió en refugio de las clases pobres.

No falta quien ve tras el proyecto un intento por apartar a los jóvenes de cualquier distracción política en un momento en que el régimen ha tenido que hacer frente a dos movimientos de contestación, uno en la región del Rif y otro de boicot económico contra tres grandes marcas de productos -agua, gasolina y leche- que ha tenido un éxito inaudito.