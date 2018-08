Nueve películas se suman a la sección Zabaltegi del Festival de San Sebastián

San Sebastián, 22 ago (EFE).- El Festival de Cine de San Sebastián ha anunciado hoy nueve nuevas películas que se incorporan a la sección Zabaltegi-Tabakalera, la más abierta del certamen donostiarra, entre las que se encuentran los últimos trabajos de Bi Gan, Lucile Hadzihalilovic y Virgil Vernier.

Con estas nueve obras suman ya 18 el número de filmes que optarán al premio Zabaltegi-Tabakalera en la 66 edición del Festival de Cine de San Sebastián, que se celebra entre los días 21 y 29 de septiembre.

Entre ellas figuran 12 largometrajes y 6 cortos a concurso en este apartado, que exhibirá series, películas de ficción, de animación y editadas con material de archivo.

La sección mostrará el segundo largometraje del chino Bi Gan, "Long Day's Journey into Night", rodada tras su premiado debut, "Kaili Blues", y que fue estrenada en la sección "Un certain regard" del festival de Cannes.

Zabaltegi incluirá asimismo el cortometraje "De Natura", de la francesa Lucile Hadzihalilovic, que logró en 2015 el premio especial del jurado en San Sebastián por su segunda película, "Evolution", y también "Sophia Antipolis", el segundo largometraje de otro francés, Virgil Vernier, estrenado en Locarno.

La sección incorpora el largometraje de animación "stop-motion" "La Casa del Lobo", de los chilenos Cristóbal León y Joaquín Cociña, que ha recibido distintas menciones y distinciones en varios festivales, entre ellos Berlón y Annecy.

La sueca Jane Magnusson presenta el documental "Bergman, su gran año", que retrata uno de los años más significativos en la carrera del Ingmar Bergman, 1957, en el que rodó los clásicos "El séptimo sello" y "Fresas salvajes".

En Zabaltegi competirá otro largometraje de ficción, "Manta Ray", la ópera prima del tailandés Phuttiphong Aroonpheng, que ha pasado ya por los festivales de Venecia y Toronto.

Además del mencionado corto de Lucile Hadzihalilovic, la sección ha anunciado otros tres cortometrajes: "Sobre cosas que me han pasado", del chileno José Luis Torres Leiva; "Song for de Jungle", de Jean-Gabriel Périot; y "The Men Behind the Wall", de la israelí Inés Moldavsky.

Con estas incorporaciones, son 18 las películas que aspiran al premio Zabaltegi-Tabakalera, incluidas las anteriormente anunciadas "Coincoin and the Extra-humans" (Bruno Dumont), "Las hijas del fuego" (Albertina Carri), "El libro de las imágenes" (Jean-Luc Godard), "An Elephant Sitting Still" (Hu Bo), "Belmonte" (Federico Veiroj), "Trote" (Xacio Baño) y "Teatro de guerra" (Lola Arias).