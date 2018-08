De la Mata ve falta coherencia en modelo español Orden Europea Investigación

Santander, 22 ago (EFE).- El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata ha manifestado hoy que al modelo español de la Orden Europea de Investigación (OEI) le "falta un poco de coherencia", ya que cree que se ha quedado "a medias" al no establecer una autoridad central ni centralizar la emisión y la recepción de las peticiones.

De la Mata se ha pronunciado así durante su intervención en un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en el que ha repasado las dificultades en la emisión de la Orden Europea de Investigación, para lo que cree que se podría haber optado por una autoridad central de asistencia administrativa que permitiera a jueces y fiscales "centrarse" en gestionar las órdenes.

Con estas declaraciones asegura que no está asignándole competencias más amplias al fiscal, pero sostiene que, si la apuesta era ésa, no se entiende por qué no asignar ese rol de autoridad central al Ministerio Fiscal centrando la emisión y la recepción.

Según De la Mata, que el Ministerio Fiscal decida cuál es el órgano competente para ejecutar la Orden Europea de Investigación se debe a que el legislador "no quiere que se pierda tiempo en discusiones" competenciales sobre quién tiene que ejecutarla.

En su opinión, ese sistema generará "ciertas complejidades" debido a la "inseguridad" en la determinación, el "riesgo de arbitrariedad", y porque el fiscal, que va a determinar el órgano judicial competente, "es una parte" del proceso.

Una situación ante la que se ha mostrado convencido de que el fiscal va a fijar unos requisitos motivados de acuerdo con la ley.

"Estoy seguro de que la decisión del fiscal jamás se va a producir de una manera arbitraria, pero (...) en algunos casos por parte de las defensas de turno sí que las van a discutir", señala el magistrado, quien opina que "quizás" se podría haber alcanzado otra solución.

Además, ha alabado la función de Eurojust, un órgano de la Unión Europea que refuerza la cooperación judicial entre los estados miembros, porque tiene "una extraordinaria relevancia" debido a la "excelencia" de los integrantes de la unidad, además de la importancia estructural que tiene el órgano en el sistema de cooperación.

De la Mata considera "una ventaja insuperable" disponer de una unidad profesional desplazada en La Haya que tiene "al otro lado del tabique al resto de países miembros" con los que tienen una relación de confianza personal y profesional. EFE