Jueves, 23 de agosto de 2018

París, 23 ago (EFE).- Tres personas murieron hoy y otra resultó herida de gravedad al ser atacadas en una acción reivindicada por el grupo yihadista Estado Islámico (EI) y en el que el terrorista fue abatido por la Policía en la ciudad de Trappes, a una treintena de kilómetros al oeste de París, informaron fuentes oficiales.

El delegado del Gobierno en el departamento de Yvelines, Jean-Jacques Brot, precisó que en el suceso murieron dos personas, además del terrorista, que fue "neutralizado" mientras que la agencia Amaq, vinculada al grupo yihadista, reclamó la autoría en un comunicado difundido a través de la red social Telegram.

CHINA EEUU

China contraataca a EEUU con nuevos aranceles y recurrirá ante la OMC

Pekín (EFE).- China respondió a Estados Unidos con nuevos aranceles del 25 %, por valor de 16.000 millones de dólares, a bienes estadounidenses, un contraataque inmediato tras la entrada en vigor de gravámenes por la misma cuantía en Washington y que dificulta aún más las negociaciones para frenar la guerra comercial. El Gobierno de Xi Jinping aseguró que es una contramedida "necesaria" ante las medidas proteccionistas de Donald Trump y que volverá a presentar una queja formal contra EEUU ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

LIBIA CONFLICTO

7 muertos en un ataque contra un puesto de control próximo a Trípoli

Trípoli (EFE).- Al menos siete personas murieron al atacar hombres armados un puesto de control en el extrarradio de la localidad de Al Hamis, situada a unos 50 kilómetros al este de Trípoli, explicaron a Efe fuentes de Seguridad en la capital. Según las mismas, en el tiroteo -ocurrido a primera hora de hoy- perecieron cuatro de los milicianos que guardaban el puesto de control y dos de los atacantes, que todavía no han podido ser identificados.

AFGANISTÁN PAZ

Afganistán rechaza invitación de Rusia para reunirse con los talibanes

Kabul (EFE).- El Gobierno afgano no participará en las reuniones convocadas por Rusia en Moscú para buscar una solución al conflicto en Afganistán, unas negociaciones a las que sí han confirmado su asistencia representantes de los talibanes. "Afganistán no asistirá a las reuniones de Moscú. No participaremos, el proceso de paz debe celebrarse bajo el liderazgo del Gobierno afgano y debe ser dirigido por los afganos", afirmó a Efe el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Sibghatullah Ahmadi.

VATICANO ABUSOS

Piden acciones concretas al papa en su cruzada contra los curas pederastas

Ciudad del Vaticano (EFE).- En vísperas de la visita del papa a Irlanda y tras el demoledor informe sobre más de trescientos sacerdotes pederastas en Estados Unidos, piden al papa Francisco acciones concretas en la cruzada contra los abusos en la Iglesia. Tras la conmoción por las últimas revelaciones, para muchos ha llegado la hora de que Francisco, aunque ha implementado numerosas medidas para combatir los abusos, vaya más allá en este sentido.

A.SAUDÍ D.HUMANOS

AI denuncia que tres activistas saudíes llevan 100 días en prisión sin cargos

El Cairo (EFE).- La organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) denunció que tres activistas de los derechos de las mujeres han cumplido hoy cien días de arresto en Arabia Saudí sin que las autoridades hayan presentado cargos contra ellas. Las detenidos son Loujain al Hatloul, Iman al Nafyan y Aziza al Yusef, que figuran en una lista de al menos doce activistas arrestadas el 23 de mayo, a las que se suman otras dos defensoras de los derechos de las mujeres detenidas a finales de julio.

ALEMANIA CÁUCASO

Merkel viaja al Cáucaso centrada en lo económico y con polémica en Azerbaiyán

Berlín (EFE).- La canciller alemana, Angela Merkel, inicia una gira de tres días por el Cáucaso, con Georgia como primera estación y que le llevará también a Armenia y Azerbaiyán, punto éste envuelto en polémica por la prohibición a entrar en ese país de un diputado de su bloque conservador. Merkel mantendrá una reunión con su homólogo georgiano, Mamuka Bajtadze, seguida de un encuentro con el presidente del país, Giorgi Margvelashvili.

SUDÁFRICA ZUMA

Posponen el juicio por homicidio contra hijo de expresidente sudafricano

Johanesburgo (EFE).- La Justicia sudafricana aplazó hasta el próximo 26 de octubre el juicio por homicidio a Duduzane Zuma, hijo del expresidente Jacob Zuma, a quien se le acusa de atropellar mortalmente a una mujer en 2014. Duduzane, que acudió al juzgado acompañado por su padre, quien no hizo declaraciones a la prensa, compadeció esta mañana de forma breve en la Corte 3 del Tribunal de la Magistratura de Randburg, en Johannesburgo.

UGANDA OPOSICIÓN Liberan y vuelven a detener al músico y opositor ugandés Bobi Wine

Kampala (EFE).- La Fiscalía de Uganda retiró los cargos que pesaban ante un tribunal militar sobre el polémico músico y diputado opositor ugandés Robert Kyangulanyi, apodado Bobi Wine, quien quedó en libertad momentos antes de ser arrestado de nuevo por la Policía para enfrentarse ante una corte civil. La corte marcial que le juzgaba mantenía hoy su segunda sesión, cuando la Fiscalía anunció que retiraba los cargos contra el músico, que ha dejado de estar bajo custodia militar.

FRANCIA RAPEROS

Los raperos Booba y Kaaris, en libertad condicional a la espera de juicio

París (EFE).- Los dos raperos franceses Booba y Kaaris quedaron en libertad condicional a la espera de que el próximo 6 de septiembre sean juzgados por la batalla campal que protagonizaron a principios de agosto en el aeropuerto parisino de Orly. El abogado de Booba, Yann Le Bras, explicó que los jueces aceptaron la liberación de los dos hombres, que estaban en prisión provisional desde que se produjo esa mediática pelea en Orly, tras el pago de una fianza de 30.000 euros y la retirada de sus pasaportes.

JAPÓN MONARQUÍA

Diario revela el "tormento" del emperador Hirohito de Japón tras la II GM

Tokio (EFE).- El difunto emperador Hirohito de Japón manifestó en sus últimos años su deseo de perecer pronto para no prolongar una existencia "atormentada" por los acontecimientos de la II Guerra Mundial y la culpa que le achacaría por su papel en ella, según desvela el diario de su chambelán. "No tiene sentido vivir una vida más larga reduciendo mi carga de trabajo. Sólo aumentaría mis posibilidades de ver o escuchar cosas atormentadoras", dijo el emperador durante una conversación con su chambelán Shinobu Kobayashi.

ALEMANIA NAZISMO

Exnazi expulsado a Alemania por EEUU recibió ayuda como víctima del nazismo

Berlín (EFE).- El exmiembro de las SS Jakiv Palij, expulsado a Alemania por Estados Unidos, recibió tras la capitulación del Tercer Reich las ayudas destinadas a las víctimas del nazismo, informa hoy el diario Bild. De acuerdo con ese medio, que se remite a los archivos del Servicio Internacional (ITS) establecido tras la II Guerra Mundial en Bad Arolsen (norte de Alemania), Palij fue acogido en 1945 en un campamento destinado a desplazados de Bamberg (Baviera) y de ahí pasó a un centro de reasentamiento.