Gaitas y bandas de todo el mundo rozan el cielo en el Tattoo de Edimburgo

Edimburgo , 22 ago .- "El cielo es el límite" es el lema con el que se presenta el Royal Military Tattoo en 2018, el festival de bandas de música militares de Edimburgo que une las tradicionales gaitas escocesas con bailes y sonidos llegados desde todas partes del mundo.

Ejércitos de músicos vestidos de uniforme toman la explanada del castillo de Edimburgo para, durante noventa minutos, hacer sonar sus instrumentos frente a más de 8.000 personas que, aunque se desencadene una de las comunes tormentas de verano, aplauden entusiasmadas los números con bailarines, fuego y proyecciones.

En la capital de Escocia el espectáculo siempre continúa, pues durante sus sesenta y ocho años de historia, el Tattoo nunca suspendió ninguna de sus funciones.

La primera edición de este festival con fines benéficos tuvo lugar en 1950 y contó con ocho actuaciones. Desde entonces, ha atraído a artistas de cuarenta y ocho países y ha conseguido llegar cada año a una audiencia de más de 200.000 personas durante los veinte días de agosto en que se celebra.

Tras hacerse con una entrada, que van desde las 25 y hasta las 340 libras (entre 28 y 378 euros), el público es convocado cuarenta y cinco minutos antes del inicio para que tome asiento en el espectacular estadio, erigido a las puertas de la fortaleza.

El programa de este año del certamen, que comenzó hoy, cuenta con quince números que rememoran el cien aniversario del final de la Primera Guerra Mundial y de la creación de la Royal Air Force, la división aérea de las Fuerzas Armadas Británicas, así como el Año de la Juventud en Escocia.

Los más jóvenes aparecen representados por el grupo de bailarinas que interpretan las danzas tradicionales de las Highlands o tierras altas escocesas, al ritmo de las gaitas que hacen sonar agrupaciones como Pipers Trail, a la que pertenece Shonagh Duncan.

Esta gaitera de 23 años, nacida en la pequeña localidad de Duns, en el sureste escocés, empezó a tocar en la banda local y, por segundo año consecutivo, es una de las protagonistas del Tattoo.

"Hay muchas cosas que disfruto tocando en el Tattoo, sobre todo, dos. Cuando marchamos por la explanada siento un sentimiento de logro en mi carrera como gaitera y cuando todas las bandas tocamos al final la famosa 'Auld Lang Syne'", contó Duncan a Efe.

El Director Ejecutivo del festival, David Allfrey, dijo que el objetivo es subrayar la fascinación de la humanidad por volar.

"Hacemos una interpretación libre de la historia de la aviación durante todo el espectáculo, que alcanza su clímax con la ejecución de una pieza musical especialmente encargada, "The sky is the limit" (El cielo es el límite), que tocan más de 800 músicos", afirmó.

Al ritmo de clásicos interpretados en directo extraídos de Star Wars y Star Trek, cientos de músicos marchan por la explanada mientras, sobre el castillo, se proyectan imágenes de aviones.

La Banda de las Fuerzas Armas de la República Checa, que también celebra su centenario, rinde tributo a la belleza natural y a la evolución de las ciudades, acompañada del grupo de baile tradicional Ondras Military Art Ensemble del mismo país.

"El público puede esperar quedarse hechizado por las vistas, los sonidos y la atmósfera ecléctica que crea nuestro elenco, con una increíble tecnología de luces y láser lanzada en la justa medida", precisó Allfrey.

Se homenajean también los primeros alunizajes hace casi cincuenta años, así como la teoría de la relatividad de Albert Einstein.

De esto se encarga la banda Top Secret Drum Corps de Suiza que, con acompasados tambores y flautas que se unen a varias banderas del país, evoca el espacio, el tiempo y la velocidad de la luz.

Cuando la voz en off que dirige el espectáculo presenta al "Drill Team" de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, el público enloquece, ya que son viejos conocidos del Tattoo por sus números en que se cambian de mano y voltean armas de forma perfectamente sincronizada.

Otras de las más aplaudidas es la Real Caballería del Sultanato de Omán, una banda de mujeres y hombres a caballo que tocan gaitas y tambores y que, por primera vez, actúa en este festival con las proyecciones de fondo de "Las mil y una noches".

El Tattoo termina con un apoteósico final en que los más de ochocientos artistas reaparecen de forma conjunta en la explanada para entonar el himno nacional "God save the Queen" y clásicos como la popular canción escocesa "Auld Lang Syne", que ponen a la audiencia de pie mientras se disparan fuegos artificiales.