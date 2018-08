Exabogado de Trump no aceptaría un indulto presidencial, según su letrado

Washington, 22 ago (EFE).- Michael Cohen, el exabogado del presidente de EE.UU., Donald Trump, ni espera ni aceptaría un potencial indulto del mandatario que le liberara de los delitos de los que se ha confesado culpable, dijo hoy su propio letrado.

"No solo no lo espera, sino que no aceptaría un indulto. Él cree que un indulto de alguien que ha actuado tan corruptamente como presidente es algo que nunca esperaría", explicó Lanny Davis, miembro principal de la defensa de Cohen.

Cohen se declaró culpable este martes ante una corte federal de Nueva York de varios delitos de fraude y de dos relacionados con la violación de las normas de campaña electoral por el pago, "a petición del candidato", en referencia a Trump, a dos supuestas examantes del magnate para acallarlas de cara a los comicios de 2016.

De este modo, Cohen, que ha sido el "hombre para todo" de Trump durante una década, implicó al actual presidente de Estados Unidos como conspirador para cometer un crimen federal.

Según Davis, el exescudero de Trump "está más que feliz de decirle al fiscal especial (de la trama rusa, Robert Mueller,) todo lo que sabe, no solo sobre la obvia posibilidad de haber conspirado para coordinarse (con una potencia extranjera) y corromper el sistema democrático estadounidense en las elecciones de 2016".

"Sino también sobre el delito de hackeo informático a ordenadores y si Trump lo sabía previamente e incluso lo promovió", prosiguió el abogado, en referencia al supuesto pirateo a la campaña de la rival de Trump en los comicios de 2016, la demócrata Hillary Clinton.

Cohen fue desprestigiado esta misma mañana por el propio Trump, quien lo acusó en Twitter de "inventar historias" para reducir su condena.