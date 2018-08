Djurdjevic se muestra orgulloso de ser el fichaje más caro del Sporting

Gijón, 22 ago (EFE).- El delantero serbio Uros Djurdjevic afirmó sentirse "orgulloso" de ser el fichaje más caro en la historia del Sporting, con el que firmó este martes por las próximas cuatro temporadas y que es la principal apuesta de Miguel Torrecilla para tratar de lograr el ascenso esta temporada.

El Sporting no ha facilitado detalles de las operaciones, pero fuentes relacionadas con ésta cifran en 2,5 millones el montante de la misma por lo que superaría el precio pagado en su momento por el central Nikiforov.

El director deportivo del club gijonés Miguel Torrecilla definió al delantero como un "jugador móvil, muy fuerte en el contacto con muy buena capacidad para jugar de espaldas a la portería, pero también con desmarque" y que tiene en la temporada 2016 en el Partizan de Belgrado en el que marcó 27 goles en 34 partidos.

"No me lo pensé cuando me llegó la oferta del Sporting ya que la liga española puede ser un paso muy importante en mi carrera", manifestó Djurdjevic en su presentación como nuevo jugador rojiblanco que tuvo lugar tras el primer entrenamiento con sus nuevos compañeros.

El nuevo jugador del Sporting se definió a si mismo como "un delantero bueno en el juego del área que le gustan los pases al hueco" y que también se maneja bien "en los pases laterales".

El delantero afirmó que estaba "para jugar ya" lo que no se descarta ya que llega en muy buena forma física y además el entrenador Rubén Baraja no tiene otro jugador de similares características en la primera plantilla.

Djurdjevic se mostró contento de coincidir en el Sporting con Robin Lod al que conoce de la liga griega e ironizó diciendo que ojalá le pueda dar muchas asistencias a lo largo de la temporada pero no quiso fijarse "una cifra de goles sino que el objetivo es que al final de temporada el equipo esté en Primera".

El delantero reconoció que antes de aceptar la oferta rojiblanca había hablado con su compatriota Dejan Lekic que jugó en el Sporting y que según indicó que le había hablado "lo mejor de este club y de la gente que trabaja aquí", y también que "todo es nuevo y diferente porque hay un salto de nivel en el fútbol español".

Torrecilla no quiso hablar del interés del Sporting por el extremo Álvaro Jiménez aunque todo hace indicar que será la última incorporación del conjunto gijonés pero si indicó que "puede haber la próxima semana alguna salida" en referencia a Rachid y probablemente a alguno de los futbolistas que suben del filial y que podría ser cedido.