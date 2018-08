Arganda inicia una campaña contra la violencia sexual en las fiestas

Arganda del Rey, 22 ago (EFE).- Arganda ha organizado una campaña contra la violencia sexual y de género para frenar este tipo de conductas durante las fiestas de la localidad, que se celebrarán del 2 al 11 de septiembre, sensibilizando a la sociedad ante comportamientos machistas y de agresión a la mujer.

La iniciativa se ha impulsado por la Concejalía de Igualdad bajo el lema 'No es no, y si no es Sí es NO', e implica que mientras duren las fiestas habrá un punto permanente de información y atención en el recinto ferial.

El objetivo de la campaña es "erradicar la violencia sexual y anticipar este tipo de actos con información y asesoramiento", explica el Consistorio en un comunicado.

Y añade que es durante las horas de ocio nocturno cuando son "más frecuentes" el acoso y las agresiones sexuales a las mujeres.

Por ello, con la campaña se pretende "cambiar la concepción actual sobre la sexualidad, el respeto y el consentimiento".

Desde el Consistorio han subrayado que "el consentimiento es el elemento clave", y debe ser "explícito", emitido de forma "consciente" y "sin coacciones".

Desde el punto contra la violencia sexual instalado en el recinto ferial se difundirán los mensajes de la campaña y se atenderá a las mujeres que hayan podido sufrir violencia sexual, quienes recibirán "apoyo, comprensión y la asistencia que requieran".

Además, también se atenderá a las personas que presencien "un atentado de estas características a la dignidad de la mujer".

En el marco de la campaña se va a distribuir un folleto titulado 'Sin un sí es no', donde se recoge información de utilidad sobre cómo actuar ante una agresión sexual y dónde acudir.