Peris Mencheta convierta en musical la historia de la saga de Lehman Brothers

Madrid, 21 ago (EFE).- El director de teatro Sergio Peris-Mencheta lleva a los Teatros del Canal "Lehman Trilogy. Balada para sexteto en tres actos", una "obra con música" en la que se narra el ascenso y la caída de los Lehman, la familia que fundó una de las compañías financieras más importantes del mundo.

El espectáculo, que se estrenará este viernes y que cuenta con el texto de Stefano Massini, forma parte de la programación del Escenario Clece y ha sido presentada hoy en los Teatros del Canal, donde han acudido tanto el director como el elenco, formado por los actores Aitor Beltrán, Darío Paso, Litus Ruiz, Pepe Lorente, Leandro Rivera y Víctor Clavijo, que interpretan a más de 120 personajes.

"La obra no toma partido, sino que cuenta los hechos de una forma didáctica. Yo aprendí cosas que no sabía y eso me fascinó", explica Peris-Mencheta, que lleva trabajando dos años en la adaptación del texto de Massini, en donde "no se dice quién dice qué y no tiene ni puntos ni comas", por lo que existe una "total libertad" para realizar una versión "diferente".

"No es un musical como tal, sino una obra de teatro con mucha música", ha declarado el director, que asegura que la música avanza poco a poco y que "comienza con cantos a capela", dando paso "progresivamente" a canciones de origen judío alemán, góspel, swing, música clásica, jazz y rock.

Litus Ruiz, que además de actuar es el director musical de "Lehman Trilogy", ha afirmado que entre todos se ha creado una conexión "muy especial", que se generó durante los 6 meses de ensayos, en los que muchos tuvieron que aprender a cantar y a tocar diferentes instrumentos para crear "una verdadera banda".

"La evolución musical de la obra es muy interesante porque se van introduciendo los instrumentos poco a poco de forma que la obra utiliza el lenguaje musical a su favor, para contar la historia que quiere contar", ha afirmado Ruiz.

Una historia que comienza con el fundador Henry Lehman, hijo mayor de un comerciante judío de ganado, que salió de Baviera en 1844 y llegó a EEUU en busca del sueño americano; y que termina en forma de epílogo con la caída de Lehman Brothers en 2008, que desencadenó la peor crisis financiera en el mundo, que aún tiene consecuencias.

Ruiz, que trabajó conjuntamente con Peris-Mencheta en la creación de la obra, ha asegurado que cuando recibió el texto le pareció "apasionante" y lo leyó "de tirón": "Son 160 años de la historia de occidente, no solo del capitalismo. Nos hace comprender muchas cosas que vivimos ahora a través de esta familia de financieros" ha explicado Ruiz.

El espectáculo, de un total de tres horas, consta de tres actos de alrededor de 50 minutos cada uno, que atraviesan a través del humor y del relato, las diferentes etapas de la construcción del capitalismo moderno, con un aroma pedagógico, haciendo al público partícipe de los vaivenes de la economía.

"En la obra vamos descubriendo muchos de los ajos en los que los Lehman estuvieron metidos, como la creación de Hollywood, o su colaboración con la NASA y comprendemos muy bien el momento sociocultural que vivimos ahora, inmerso en un capitalismo salvaje y deshumanizado. Es una lección de historia muy bien descrita", ha explicado Paso, que interpreta a Robert Lehman, último miembro de la familia, que falleció en 1969.

"Lo importante no es el qué, el relato, sino cómo sucedió todo eso, en qué momento se empezó a desviar todo", ha asegurado Paso, que interpreta a un personaje que representa la codicia y la deshumanización del capitalismo, frente a los personajes de Ruiz, Rivera y Lorente, que dan vida a los hermanos fundadores Henry, Emmanuel y Mayer, respectivamente, la parte "más humana de la historia".

"Cuando piensas en Lehman Brothers piensas en una marca, no en una familia o estirpe. Pero ver los orígenes de la historia hace que empatices mucho más, porque ves cómo Henry llega solo al puerto de Nueva York y que solo quiere progresar y que progrese su familia", ha declarado Ruiz sobre su personaje.