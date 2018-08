Obst: "Una conversación con Moncho Fernández me convenció para fichar"

Santiago de Compostela, 21 ago (EFE).- El escolta alemán Andreas Obst afirmó este martes, durante su presentación como nuevo jugador del Monbus Obradoiro, que una conversación con el técnico Moncho Fernández le ayudó a decidirse por la oferta del conjunto santiagués pese a disponer otras de clubes de la Bundesliga.

"Me convenció lo que el club y Moncho Fernández querían de mí. Conocían mi forma de juego y me comentaron qué aspectos podría mejorar trabajando con el equipo. Lo valoré y consideré que era la mejor opción para mí. Fue muy fácil tomar la decisión de venir al Obradoiro", señaló el ex jugador del Big Oettinger Rockets Gotha.

Durante el acto de presentación, que se celebró en las instalaciones del Grupo Cenor, patrocinador y miembro del Consejo de Administración del Obradoiro, Obst desveló que su compatriota Maxi Kleber, ex obradoirista, le dio "muy buenas" referencias del club santiagués.

"Me dijo que era una familia. Hay muy buen ambiente, es una gran ciudad y los entrenadores están muy pendientes para ayudarte tanto dentro como fuera de la pista. Me contó que hay muchos jugadores que han pasado por aquí y que están jugando ahora en lo más alto de Europa y la NBA", apuntó.

Después de una semana de entrenamientos, el jugador germano reconoció que Moncho Fernández utiliza unos sistemas "un poco distintos" a los que había entrenado hasta ahora.

"Pero tienen mucho sentido. Puede parecer demasiada información, con muchas reglas y opciones pero, a través de la repetición y todos juntos entrenando, no será imposible aprenderlo. Es cuestión de tiempo", recalcó.

El director general del Obradoiro, José Luis Mateo, definió a Andreas Obst como "un jugador de presente y futuro", el cual destaca "principalmente por su lanzamiento exterior".

"Pese a su edad, ya acumula minutos en una liga como la alemana, con un rol importante. Estamos convencidos de que se adaptará a nuestro juego y a la Liga Endesa y valoramos su decisión de salir de su país para incorporarse a nuestro proyecto", comentó.