La impulsora del #MeToo francés pide no comparar a Argento con Weinstein

París, 21 ago (EFE).- Sandra Muller, la impulsora del movimiento francés #BalanceTonPorc (#DelataATuCerdo) contra los abusos machistas, dijo que no se puede comparar a la actriz Asia Argento, acusada de aprovecharse de un menor, con el del productor Harvey Wenstein, denunciado por más de 80 supuestas víctimas.

"La víctima puede llegar a ser agresor, pero no vamos a comparar a Asia Argento con Harvey Weinstein. No la defiendo, pero no hay acusación de violación contra ella y es una sola persona la que denuncia públicamente. En el caso de Weinstein son más de 80", sostuvo Muller en una entrevista difundida hoy en Franceinfo.

Esta periodista francesa, residente en Nueva York y de 46 años, se hizo famosa por haber lanzado el pasado octubre en Francia la exitosa etiqueta #BalanceTonPorc en la resaca del caso Wenstein, del que también nació el movimiento de denuncia estadounidense #MeToo.

Para Muller, hay que esperar si la acusación contra Argento, una de las voces cantantes del #MeToo, resulta o no en una denuncia, aunque aseguró que "la revolución en marcha no parará"."

"Nuestro movimiento no defiende solo a las mujeres, sino también a los hombres" que sufren abusos, aseveró la periodista, quien sembró sospechas sobre el momento elegido para la revelación contra Argento, publicada en The New York Times.

"Los documentos recibidos por el New York Times proceden de una fuente anónima. Y el hecho de que ocurran en plena instrucción contra Weinstein crea algunas dudas", agregó.

No obstante, aclaró que si las acusaciones contra la actriz italiana son reales debe ser tratada "de la misma manera que todo el mundo" que enfrenta un caso de abuso sexual.

La propia Argento negó hoy "categóricamente" las acusaciones por parte del actor Jimmy Bennett cuando este era menor de edad y aseguró que está "profundamente conmocionada y herida" por las noticias "absolutamente falsas" que han circulado sobre ella.

Según The New York Times, Argento pagó a Bennet 380.000 dólares para frenar las acusaciones de abuso sexual en su contra.

El encuentro entre Argento, entonces de 37 años, y el músico de rock y actor Jimmy Bennet, de 17 en aquel momento -se conocieron en una película en la que ella hizo de su madre-, habría ocurrido en el hotel Marina del Rey en California (EE.UU.).

La edad de consentimiento legal para relaciones sexuales en ese Estado es de 18 años.

Argento, quien denunció haber sido violada por Weinstein, es una de las caras más conocidas de las decenas de mujeres que han acusado al otrora poderoso productor de Hollywood de multitud de agresiones sexuales.