EEUU sanciona a dos empresas rusas por suministrar petróleo a Corea del Norte

Washington, 21 ago (EFECOM).- Estados Unidos anunció hoy sanciones contra dos empresas navieras rusas y seis buques, también rusos, por suministrar combustible a Corea del Norte mediante operaciones de abastecimiento en alta mar.

"Las acciones adoptadas hoy contra dos entidades y seis buques (...) están dirigidas contra personas involucradas en transferencias entre barcos de productos derivados del petróleo, una actividad expresamente prohibida por el Consejo de Seguridad de la ONU", señaló en un comunicado la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro (OFAC).

Las dos empresas señaladas por las autoridades estadounidenses son Primorye Maritime Logistics Co. Ltd. (Primorye) y Gudzon Shipping Co. LLC. (Gudzon), dos navieras que, según Washington, comparten la propiedad del buque Patriot, acusado de tomar parte en al menos dos operaciones de suministro de combustible en alta mar.

Los otros buques señalados por el Departamento del Tesoro estadounidense son el Neptun, el Bella, el Bogatyr, el Partizan y el Sevastopol, todos ellos de bandera rusa.