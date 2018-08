La adjudicataria del control de viajeros de Barajas asegura que pagará pluses

Madrid, 21 ago (EFE).- Ilunion, la empresa adjudicataria de los filtros de control de pasajeros en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, ha asegurado hoy que va a pagar a los trabajadores todos los pluses acordados en la nómina de agosto, por lo que entiende que no hay motivos ciertos para la convocatoria de huelga.

Alternativa Sindical ha llamado a secundar un paro parcial a los casi 1.100 trabajadores de Ilunion Seguridad (700 vigilantes de seguridad) e Ilunion Outsourcing (400 auxiliares -los que miran las tarjetas de embarque, están con las bandejas y dan acceso a los filtros-) en el aeropuerto madrileño desde el próximo 24 de agosto hasta el 3 de septiembre.

El sindicato acusa a la empresa de incumplir los acuerdos de mejora de las condiciones de los profesionales de la seguridad privada, alcanzados el año pasado, entre el Ministerio de Fomento, sindicatos y patronal, y que posteriormente fueron trasladados al convenio sectorial.

Sin embargo, fuentes de Ilunion han explicado hoy a Efe que, en la primera reunión formal de mediación que hubo la semana pasada en el Instituto Laboral, la empresa transmitió por escrito al sindicato que iba a abonar todos los complementos salariales que emanan del acuerdo de Fomento -y que son de aplicación a partir del 1 de julio, momento en el que la empresa entró en el aeropuerto- en la nómina de agosto.

Lo va a hacer en la nómina de agosto porque todos los pluses variables se pagan a mes vencido y, además, abonará también todos aquellos complementos salariales que los trabajadores vinieran percibiendo en esos momentos con la empresa saliente, lo que quiere decir que van a cobrar los que vengan percibiendo más los de nueva creación.

La empresa lo puso así por escrito, y considera que está dando "aquello que realmente les preocupa a los trabajadores", por lo cual motivos para la huelga realmente no hay. "Es incomprensible", lamentan.

En un nuevo acto de mediación en el Instituto Laboral de esta mañana, Ilunion se ha ratificado en que "va a abonar absolutamente todo", pero "no les vales y cada vez que nos reunimos buscan alguna otra reivindicación".

De hecho, Alternativa Sindical ha dada hoy prácticamente por agotada la vía de la negociación, al tiempo que ha advertido de que, si finalmente los trabajadores se ven abocados al conflicto, los once días de paros parciales "pueden ser solo el inicio".

Aunque le gustaría que esa huelga no se celebrase y "hubiera normalidad y los pasajeros no tuvieran esa incógnita encima de qué va a pasar", Ilunion -que aún está aún pendiente de que la Delegación del Gobierno se pronuncia sobre los servicios mínimos- cree que la protesta no va a tener repercusión.

La compañía sabe "a ciencia cierta" por el resto de sindicatos como UGT, CCOO o USO que Alternativa Sindical no tiene una representación del 20 % que se atribuye entre los trabajadores de Ilunion en Barajas.

Hace dos meses, se celebraron unas elecciones sindicales en la compañía en las que la candidatura presentada por Alternativa Sindical obtuvo sólo 13 votos de un total de 2.300 trabajadores, con lo cual no tienen representación en el comité de empresa, ha recordado la misma fuente.