Venezolanos en frontera ecuatoriana piden facilidades de paso a Perú

Tulcán , 20 ago .- Ciudadanos venezolanos varados en la zona fronteriza ecuatoriana reclaman hoy que el Gobierno de Lenín Moreno les dé facilidades para pasar hacia Perú, su destino final.

José de la Cruz, que lleva dos jornadas varado en la frontera después de caminar doce días por Colombia, indicó que, si no le dan la opción de un paso regular por los controles migratorios, no dudará en ir por rutas clandestinos en su camino a Perú.

"Pasé hambre. Pasé demasiadas dificultades por las vías de Colombia, yo no voy a regresarme, estoy tan cerca de Perú que para ir para atrás, no", aseveró en entrevista con Efe.

De la Cruz, uno de las decenas de venezolanos que se encontraron en el control de migración con la inesperada decisión de Ecuador de exigirles, desde el 18 de agosto, pasaporte para su ingreso, puntualizó que su "destino es Perú".

"Vamos en tránsito a Perú, no queremos quedarnos en Ecuador. Mi destino es Perú porque me están esperando", dijo a Efe en un diálogo que interrumpió una compatriota suya que, indignada, subrayó que no entiende cómo los presidentes de Ecuador y de Perú, Martín Vizcarra, no se pusieron de acuerdo para adoptar la medida.

"Cómo es que el presidente de Perú alega algo, que la Carta Andina te la reciben hasta el 25 y no se pone de acuerdo con el de Ecuador. No entiendo, eso no me cabe en la cabeza", indicó la venezolana, que prefirió el anonimato, y aseguró que no quiere ir por pasos ilegales por el peligro pues incluso viajan con niños.

El Gobierno peruano ha advertido de que exigirá pasaporte para los venezolanos a partir del próximo sábado.

Los venezolanos en Tulcán aseguraron que no es opción regresar a su país, que hoy amaneció con la aplicación de la reconversión monetaria, una medida que preocupa aún más a los viajeros varados en la frontera en su huida de la crisis.

Otro venezolano que tampoco quiso ser identificado y que irrumpió en el diálogo insistió en que no quieren quedarse en Ecuador y sugirió como solución que el Gobierno ecuatoriano "mande buses y nos lleve hasta Perú".

Varado desde hace tres días en la provincia fronteriza del Carchi, otro ciudadano venezolano clamó que el presidente de Ecuador "nos dé el permiso de pasar. Solo vamos de paso, no (...) nos vamos a quedar en Ecuador, nosotros tenemos un destino y es Perú", donde la situación económica está mejor, recalcó.

Indicó que conseguir un pasaporte en Venezuela es prácticamente "imposible" no solo por el coste sino por el tiempo que tardan en entregarlo, con lo que coincidió Fabiola Almendero, una venezolana que hoy cruzó la frontera ecuatoriana con el pasaporte en regla en su destino a Chile.

En medio de la incertidumbre, el domingo varios venezolanos que estaban varados en el paso fronterizo decidieron adentrarse en Ecuador y caminaron por una de las carreteras, donde algunos automovilistas los recogían para alejarlos de la frontera en su destino a Perú.

Hernán Ramos, teniente político de la Parroquia de Urbina, en la zona fronteriza, dijo a Efe que no han registrado en su sector el paso ilegal de ciudadanos venezolanos.