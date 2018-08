Tres premios Nobel de Paz asisten a seminario sobre energía nuclear en Brasil

Río de Janeiro, 20 ago (EFE).- Tres organizaciones ganadoras del Premio Nobel de Paz por su combate contra la proliferación de armas nucleares se dan cita desde hoy en Brasil en un seminario sobre energía nuclear, informaron los organizadores del evento.

Se trata de la International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW), premiada en 1985; la Pugwash Conferences on Science and World Affairs, Nobel en 1995 y la más reciente institución ganadora del premio, la International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), reconocida en 2017.

Todas ellas participarán entre hoy y mañana en el Seminario Internacional América del Sur en la Era Nuclear: Riesgos, Desafíos y Perspectivas, organizado por la Universidad Federal de Santa María y la Pugwash Conferences on Science and World Affairs.

El seminario, que se lleva a cabo en la sureña ciudad de Santa María en el estado de Río Grande do Sul, es el primer gran evento de este tipo que se realiza en Suramérica y en el que se van a discutir las preocupaciones por el mantenimiento de la paz en la región en función de los posibles desarrollos de armas nucleares en el mundo.

Las posibles medidas nacionales y regionales para la seguridad de instalaciones nucleares que ya existen, la cooperación regional para usos pacíficos de la energía nuclear, así como los riesgos del terrorismo y el tratamiento y eliminación de residuos, serán algunos de los temas abordados durante el evento.

Asimismo, se discutirá la importancia de los esfuerzos multilaterales, regionales y bilaterales para evitar la proliferación de armas nucleares y eliminar los arsenales existentes.