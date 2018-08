Tres Cantos dice que Madrid debe pasar Inspección Técnica de Palacio Valdés

Tres Cantos, 20 ago (EFE).- Tres Cantos ha negado hoy que sea su competencia pasar la Inspección Técnica de Edificios (ITE) de la residencia Palacio de Valdés, donde el Consistorio de la capital quiere acoger a migrantes, algo que ya le comunicaron al Gobierno de Manuela Carmena (Ahora Madrid) hace un año, sin que todavía hayan recibido el informe necesario.

El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno (PP), ha explicado hoy a Efe que la finca debe pasar esa ITE por contar con edificios de más de 30 años, y que es el Ayuntamiento de Madrid el que debe encargarse de enviar a Tres Cantos el informe donde se indique que cumple la normativa.

No obstante, Moreno ha considerado que las edificaciones del Palacio de Valdés no cumplirán esas normas, porque son construcciones antiguas y no están adaptadas a la nuevas exigencias de edificación.

Por ello, ha añadido que para pasar esa ITE el Ayuntamiento de Madrid tendría que pedir licencia de obra para "actualizar" esos edificios.

Por otro lado, Moreno ha mostrado su "descontento mayúsculo" con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, por haber decidido "de forma unilateral" y sin contar con el Ayuntamiento de Tres Cantos que el centro acogería a migrantes, sin saber el uso urbanístico de la finca y en qué situación se encontraban los edificios.

En este sentido, el edil ha reprobado que, ante la envergadura del proyecto, "lo mínimo que Carmena tenía que haber hecho por decencia" era explicarle en qué consistía el programa.

También ha indicado que la única comunicación existente entre los dos Ayuntamientos se dio el pasado jueves y fue emprendida por el propio Consistorio de Tres Cantos, en la que se explicaba que "no había posibilidades" de que el centro acogiera el proyecto.

Moreno ha recalcado que la finca está situada en el kilómetro 20 de la carretera M-607 y que solamente se puede acceder al terreno con coche, al no disponer de acceso peatonal, algo que también ha tildado de "inconveniente" para el proyecto que Madrid quieren poner en marcha.