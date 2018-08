Martes, 21 de agosto de 2018

ITALIA LLUVIAS

Once muertos y cinco desaparecidos por el desbordamiento de un río en Italia

Roma.- Asciende a once el número de muertos y se busca a cinco desaparecidos entre los excursionistas que visitaban las gargantas del río Raganello, en la región italiana de Calabria, y que se vieron sorprendidos por el desbordamiento de un torrente debido a las fuertes lluvias. La Protección Civil italiana confirmó que ayer se encontraron diez cuerpos, entre ellos el de una chica de 14 años, mientras que otra persona murió anoche en el hospital y que se sigue buscando a otras cinco, aunque podrían ser mas ya que había varios grupos de excursionistas visitando esta zona.

SENTENCIA RAPERO

Comienza en Gante la audiencia sobre la euroorden al rapero Valtònyc

Gante (Bélgica) (EFE).- La audiencia en la que la Justicia belga se pronunciará por primera vez sobre la euroorden emitida por España contra el rapero Josep Miquel Arenas, conocido como Valtònyc, comenzó hoy en Gante, al oeste del país. Valtònyc, condenado en España a una pena de tres años de cárcel por apología del terrorismo, injurias a la Corona y amenazas, acudió a la audiencia en el Palacio de Justicia de Gante a las 9.16 horas (7.16 GMT) y, tras la misma, atenderá a los medios de comunicación según confirmó él mismo a su llegada.

AFGANISTÁN ATAQUE

Ataque de varios insurgentes en Kabul cerca del Palacio Presidencial

Kabul (EFE).- Varios insurgentes combaten con las fuerzas de seguridad afganas a unos 800 metros al sur del complejo del Palacio Presidencial en Kabul, donde el presidente, Ashraf Gani, acababa de dar un discurso a la nación con motivo de la festividad musulmana de Aíd al Adha o "fiesta del sacrificio". "Esta mañana un número desconocido de atacantes entraron en un mercado detrás de la mezquita Eid-Gah de Kabul (próxima al Palacio Presidencial). Las fuerzas de seguridad acordonaron el área y están tratando de detener o matar a los atacantes", afirmó a Efe el portavoz de la Policía capitalina, Hashmat Stanekzai.

HONDURAS CRISIS

Diálogo para resolver crisis postelectoral en Honduras inicia el 28 de agosto

Tegucigalpa.- El diálogo para superar la crisis en Honduras surgida por el presunto fraude en las elecciones generales de 2017 iniciará el próximo 28 de agosto, informó el representante de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el país centroamericano, Igor Garafulic, en un comunicado de prensa, tras concluir una reunión con las partes involucradas. Expresó, además, "su reconocimiento a los dirigentes políticos en centrarse y buscar formas para la resolución de conflictos y la búsqueda del bien común para Honduras".

EEUU RUSIA

Microsoft detecta cinco páginas web falsas creadas por piratas rusos

Washington (EFE).- Microsoft ha cerrado hasta cinco sitios web falsos, incluidos algunos pertenecientes al Senado de Estados Unidos y centros de pensamiento de este país, creados por un grupo de piratas informáticos vinculados con el Gobierno ruso, informó hoy la compañía tecnológica. El objetivo aparente de esas páginas web era piratear los ordenadores de aquellas personas que las visitaran erróneamente.

EEUU MÚSICA

Cardi B logra tres premios en unos MTV Video Music Awards muy repartidos

Nueva York (EFE).- La rapera Cardi B se hizo con tres de los diez premios a los que aspiraba como favorita en una gala de los MTV Video Music Awards (VMA) muy repartida, aunque no para el dúo The Carters, formado por Beyoncé y Jay-Z, que se fue de vacío en las principales categorías. Belcalis Almanzar -su nombre real- comenzó su gran noche en la alfombra roja, cuando se cerró el voto popular de la "Canción del verano" y se lo llevó su "I like it" junto a Bad Bunny y J Balvin. Más tarde se alzó con "Mejor nuevo artista" y "Mejor colaboración", por "Dinero", que interpreta con Jennifer López y DJ Khaled.

VENEZUELA CRISIS

Venezuela estrena moneda con cinco ceros menos en medio de la hiperinflación

Caracas (EFE).- Venezuela estrenó este lunes una nueva familia de billetes con cinco ceros menos, en el marco de una reconversión monetaria que arrancó en un día decretado como no laborable y en medio de la hiperinflación en la que se encuentra sumergido el país desde finales de 2017. La simplificación contable se enmarca en el plan de "recuperación y expansión económica" ideado por el presidente Nicolás Maduro, que ha anunciado otras medidas para hacer frente a la grave crisis, algo que el chavismo respaldará este martes con una movilización, mientras la oposición lo rechazará con un paro nacional.

CHINA TAIWÁN

El Salvador rompe lazos con la isla de Taiwán y se alía con China

Pekín (EFE).- China dio hoy otro duro golpe diplomático a Taiwán tras firmar el establecimiento de relaciones con El Salvador, la tercera nación latinoamericana que ha decidido romper lazos con la isla en poco más de un año. El acuerdo fue firmado por los ministros de Exteriores de ambos países, Wang Yi y Carlos Castaneda, respectivamente, en un encuentro celebrado en la residencia de jefes de estado de Diaoyutai.

NICARAGUA PROTESTAS

Detención de asesor de obispos marca la nueva jornada de crisis en Nicaragua

Managua (EFE).- La detención de un asesor legal de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y de otros cinco sospechosos de cometer actos terroristas marcó este lunes la nueva jornada de crisis que atraviesa este país centroamericano desde abril pasado y que ha dejado centenares de muertos. El asesor jurídico del Episcopado, Carlos Cárdenas, fue sacado a la fuerza de su casa, en las afueras de Managua, por un presunto grupo de paramilitares, según denunció su esposa, Lisette Galeano, cuando se encontraba con su familia y un grupo de encapuchados le obligó a irse con ellos, bajo amenaza de matar a la niña si se negaba.

BRASIL ELECCIONES

Dos encuestas ratifican a Lula como favorito para elecciones aún en la cárcel

Brasilia (EFE).- El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva sigue como favorito para las elecciones de octubre próximo y, pese a estar preso por corrupción y a que su candidatura puede ser vetada, tiene alrededor de un 37 % de intención de voto, según dos encuestas divulgadas el lunes. Un sondeo efectuado por la firma MDA para la Confederación Nacional de Transporte (CNT, patronal), con un margen de error de 2,2 puntos porcentuales, sitúa a Lula con un apoyo del 37,3 %, y otra, difundida por el Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística a petición de la Televisión Globo y el diario O Estado de Sao Paulo, presenta un escenario similar, con Lula al frente, con un 37 % de apoyo.

CHILE D.HUMANOS

Muere el político chileno Andrés Aylwin, emblema de defensa de derechos humanos

Santiago de Chile (EFE).- El político demócrata cristiano chileno Andrés Aylwin Azócar, figura emblemática en la defensa de los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), falleció el lunes a los 93 años, informó su familia. Hermano menor del fallecido presidente Patricio Aylwin, quien lideró el proceso de transición a la democracia que puso fin a la dictadura, tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 Andrés Aylwin fue uno de los trece dirigentes del Partido Demócrata Cristiano (PDC) que al día siguiente condenaron el quiebre de la democracia chilena, mientras otros guardaron silencio o incluso respaldaron al general Pinochet aceptando cargos.

EUROPA ESPACIO

Se aplaza un día el lanzamiento del satélite Aeolus por fuertes vientos

París (EFE).- El lanzamiento del satélite Aeolus, que estaba inicialmente previsto para este martes a las 21.20 GMT, ha sido pospuesto 24 horas a causa de las condiciones meteorológicas que se prevén en la base de lanzamiento de Kurú, en la Guayana francesa. En un comunicado, la Agencia Espacial Europea (ESA), responsable de la gestión del satélite, indicó que la razón del aplazamiento son los fuertes vientos en altitud sobre la Guayana francesa.