La "mafia" rusa elige a su nuevo "capo" en un restaurante moscovita

Moscú, 20 ago (EFE).- La "mafia" rusa eligió a su nuevo "capo" en un restaurante de Moscú tras la condena a casi diez años de cárcel del anterior cabecilla del crimen organizado en Rusia, según informan hoy medios locales.

El cónclave mafioso tuvo lugar en un lujoso restaurante en los alrededores del estadio Luzhnikí, que acogió hace un mes la final de la Copa Mundial, según el digital Rosbalt.

El elegido fue Oleg Shishkánov, alias "Shishkán", que sustituye a Zajari Kalashov, de apodo "Shakró el joven", que fue condenado por un crimen cometido en 2015 en el que murieron dos personas.

Shishkánov fue elegido unánimemente jefe del clan en una reunión a la que asistieron una decena de los más influyentes "vor v zakone" ("ladrón de ley", el más alto rango dentro del crimen organizado de la antigua URSS y la Rusia postsoviética), según la fuente.

El capo máximo, encargado en particular de resolver disputas internas y controlar las finanzas, debe cumplir una serie de condiciones, como haber sido condenado en varias ocasiones, no tener vínculos con el Estado, no tener deudas de juego y no ser homosexual.

En el último cónclave de capos celebrado en 2013 tras el asesinato del entonces "padrino", Abuelo Hasán, las fuerzas de seguridad detuvieron a varios cabecillas mafiosos.