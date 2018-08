El Levante debe dar salida a cuatro jugadores antes de final de mes

Valencia, 20 ago (EFE).- El Levante tiene once días por delante, hasta el cierre del mercado de verano, para dar salida a cuatro futbolistas de la actual plantilla con los que no cuenta para no exceder el cupo de veinticinco fichas para la temporada 2018-19.

El Levante cuenta ahora en su plantilla con veintinueve jugadores en el primer equipo y, además, el centrocampista Pepelu García está en el día a día del conjunto dirigido por Paco López, aunque con ficha del filial.

El Levante, aunque no lo ha confirmado oficialmente, desea prescindir de Samu García, Esteban Saveljich, Javier Espinosa y José Antonio García 'Verza', mientras que el centrocampista valenciano Rubén García negocia estos días su salida a Osasuna.

Samu García, que jugó cedido en el Málaga la segunda parte de la temporada pasada, es quien más años de contrato tiene, pues acaba su vinculación con el Levante en junio de 2020 y el club tiene la posibilidad de ampliar un año más este contrato.

Mientras, Saveljich, que el año pasado jugó cedido en el Albacete, tiene contrato hasta 2020 y Verza, que estuvo en el Almería la pasada campaña, y Espinosa, que perteneció al Granada en calidad de cedido, acaban en 2019 sus respectivos contratos con el Levante.

Además, el delantero Armando Sadiku se perderá los próximos seis meses de competición, ya que sufrió hace dos semanas una grave lesión en la rodilla izquierda y tuvo que ser operado de la rotura del ligamento cruzado.

El resto de futbolistas que componen la plantilla del Levante son Oier, Koke y Aitor como porteros, junto a Pedro López, Coke, Iván López, Chema, Postigo, Rober Pier, Cabaco, Toño, Luna, Doukouré, Campaña, Prcic, Vukcevic, Bardhi, Rochina, Morales, Simon, Jason, Roger, Dwamena y Boateng.