Gobierno sobre último crimen machista: "No pararemos hasta que no se repita"

Madrid, 20 ago (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta, Carmen Calvo, han condenado el último asesinato machista de una mujer en Cabana de Bergantiños (A Coruña) a manos de su marido, y han asegurado que no pararán hasta que un suceso así "no se repita".

Lo han hecho a través de sendos mensajes en sus respectivas cuentas de Twitter tras confirmarse este último crimen, ocurrido en la tarde de ayer, cuando la víctima, nacida en 1968 y madre de dos hijos, perdió la vida como consecuencia de los tres disparos que le propinó su marido, con el que estaba en proceso de ruptura.

"Hoy se ha vuelto a confirmar un nuevo caso de #ViolenciaDeGénero. La unidad es la única vía para acabar con esta lacra. No podemos permitir que haya #NiUnaMenos. Mi apoyo y solidaridad con la familia y amigos de la mujer asesinada en Cabana de Bergantiños, A Coruña", ha escrito el jefe del Ejecutivo.

Por su parte, Calvo ha dejado el siguiente mensaje: "Condeno el asesinato machista de una mujer en Coruña. 950 asesinadas desde que hay datos, 26 este año, y aún hay quien cuestiona la urgencia del #PactodeEstado contra la #ViolenciadeGénero. No se hace política con tragedias: No pararemos hasta que no se repita #Nuncamás #Niunamás".

El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, ha desvelado esta mañana que la mujer "fue asesinada después de una discusión familiar", pues ella y su cónyuge "estaban en un proceso de separación y fue asesinada por disparos de su marido utilizando un revólver, que no tenía licencia para tenerlo".