El PP exige al portavoz de Ganar Alcorcón que pida disculpas a la Policía

Madrid, 20 ago (EFE).- El Partido Popular de Alcorcón ha exigido hoy una disculpa del portavoz de Ganar Alcorcón, Jesús Santos, por cuestionar mediante "mentiras" la labor de la Policía Municipal en apoyo a las víctimas de delitos de odio.

Ganar Alcorcón aseguró el domingo en un comunicado que la Unidad de Delitos de Odio de la Policía Municipal no estaba operativa tras haber denunciado este partido la supuesta agresión de un joven por personal de una conocida discoteca tras ser recriminado por besarse con su pareja.

Según el PP, la Policía Municipal ha confirmado que esta oficina, que funciona las 24 horas al día mediante atención telefónica, no recibió ninguna denuncia, por lo que no intervino.

También la empresa de seguridad de la discoteca, tras recabar toda la información y visionar las imágenes del suceso, ha negado que esta tuviera que ver con cualquier tipo de acción homófoba.

La portavoz del PP, Susana Mozo, ha afirmado que "con esta burda manipulación, Ganar Alcorcón traspasa todos los límites permisibles, pues no solo denuncia una supuesta agresión homófoba que no es tal, sino que pretende manchar la imagen de la Unidad de Delitos de Odio de la Policía Municipal, que no intervino porque no fue requerida, y que presta un servicio esencial a las víctimas de agresiones por razón de su condición sexual, raza o religión".

"El portavoz de Ganar Alcorcón, Jesús Santos, también está haciendo un flaco favor a la causa LGTB, pues con denuncias falsas no ayuda en nada a la normalización social. Si lo que pretendía es desviar la atención de otras cuestiones que afectan a su partido, debería elegir otra vía. La manipulación y la mentira, en un tema tan sensible, es un juego demasiado sucio que exige una rectificación pública", ha añadido.