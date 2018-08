Una discusión familiar derivó en tres tiros mortales para una mujer en Cabana

A Coruña, 20 ago (EFE).- Una discusión familiar fue el origen de los tres tiros, efectuados con un revólver sin licencia, que ayer segaron la vida de Ana Belén Varela Ordóñez, una mujer nacida en 1962 que murió en su domicilio en Cabana de Bergantiños (A Coruña), supuestamente a manos de su marido, que mañana pasará a disposición judicial.

El lugar de Tras de Agra, en la parroquia de Canduas, vivió ayer por la tarde una tragedia que acabó con una mujer muerta y un hombre, nacido en 1962, detenido en el cuartel de la Guardia Civil de Carballo, capital de la comarca de Bergantiños.

Hoy se han sucedido los minutos de silencio en toda la geografía gallega, que han coincidido con la declaración del crimen como violencia de género, realizada por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

Numerosos ayuntamientos, como A Coruña, Ferrol, Carballo o el que vio el crimen, Cabana de Bergantiños -donde las banderas ondean a media asta-, han organizado concentraciones de repulsa, también presentes en la Delegación del Gobierno en Galicia y en la Xunta.

Ha sido el delegado del Gobierno, Javier Losada, quien ha desvelado que el suceso se produjo tras "una discusión familiar", cuando el marido de la víctima le disparó tres veces por la espalda.

Lo hizo con un revólver para el que no tenía licencia en un momento en el que la pareja se encontraba en trámites de ruptura, sin ninguna denuncia previa por violencia de género.

Está previsto que este hombre pase mañana a disposición judicial en el juzgado de primera instancia e instrucción número uno de Carballo, el especializado en violencia de género, a pesar de que el levantamiento del cadáver lo hizo anoche la titular del número tres.

Ana Belén Varela Ordóñez, madre de dos hijos, es la víctima número veintiséis por violencia machista en lo que va de año en España, la tercera en Galicia.

Nueve de las mujeres asesinadas este 2018 también se encontraban en trámites de ruptura mientras que veinte, al igual que ella, tampoco habían interpuesto ninguna denuncia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su repulsa a través de la red social Twitter.

"Hoy se ha vuelto a confirmar un nuevo caso de #ViolenciaDeGénero. La unidad es la única vía para acabar con esta lacra. No podemos permitir que haya #NiUnaMenos. Mi apoyo y solidaridad con la familia y amigos de la mujer asesinada en Cabana de Bergantiños, A Coruña", ha escrito el jefe del Ejecutivo.

La vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, ha dejado el siguiente mensaje: "Condeno el asesinato machista de una mujer en Coruña. 950 asesinadas desde que hay datos, 26 este año, y aún hay quien cuestiona la urgencia del #PactodeEstado contra la #ViolenciadeGénero. No se hace política con tragedias: No pararemos hasta que no se repita #Nuncamás #Niunamás".

A estos mensajes también se ha unido el Delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, durante el minuto de silencio, en el que ha pedido unidad frente a la violencia machista.

"La sociedad tiene que decir basta, tiene que decir que nunca más puede ocurrir un asesinato. Invito a todos los partidos políticos a caminar junto al Gobierno en todas las normativas que intentan que la mujer tenga plenos derechos y que la mujer sea defendida, y los hijos, ante cualquier evento, como es el terrorífico que se produce con una violencia de género, ya sea un asesinato, una violencia verbal o una violencia física", ha comentado.