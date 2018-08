Casado apuesta por mirar al futuro y no al pasado con la exhumación de Franco

Madrid, 17 ago (EFE).- El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado hoy que España tiene que mirar al futuro y estar pendiente "de lo que tiene que pasar en el próximo medio siglo y no de lo que pasó hace medio siglo", en referencia a la posible exhumación de Francisco Franco.

En declaraciones a los periodistas tras asistir a los actos en homenaje de las víctima del accidente de Spanair, Casado ha insistido en esta cuestión y no en "revisar lo que paso hace 40 años porque hubo un pacto entre ambos bandos" y esa época oscura "ya está superada".

Se ha referido a la "reconciliación, concordia y amnistía, que no amnesia, porque no hubo borrón y cuenta nueva, sino reconciliación", ampliada a todos en esta nueva etapa, con el pacto de la transición, "que fue exitoso y que está en vigor".

Casado ha precisado que no va a defender el Valle de los Caídos: "no voy a defender nunca ese edificio, ni a quien está enterrado dentro", entre otros motivos, por sus antecedentes familiares, "como nieto de represaliado", pero sí considera que España tiene que mirar al futuro y no a lo que paso hace medio siglo.