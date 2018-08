Sin casa un año después del devastador paso del huracán Harvey por Texas

Houston , 20 ago .- Un año después del devastador paso del huracán Harvey por Texas (EE.UU.), cientos de residentes del estado siguen sin poder regresar a unas viviendas que fueron arrasadas por unas inundaciones que dejaron 90 víctimas mortales y decenas de miles de desplazados.

Muchos de ellos vivían en las zonas contiguas a dos represas del oeste de Houston que se vieron desbordadas por las lluvias torrenciales que dejó el huracán más costoso en la historia del país, junto con el Katrina (2005), con pérdidas valoradas en 125.000 millones de dólares.

Randy Álvarez, originario de Honduras y barbero de oficio, no olvida cómo el agua comenzó a superar las barreras de protección de las presas, lo que llevó a las autoridades a abrir las compuertas para liberar la presión de un agua que, de lo contrario, hubiera generado un caos mayor.

Álvarez tuvo que abandonar su casa junto a sus familiares después de que la acumulación de agua superase los 1,2 metros de altura.

"El agua duró estancada, mínimo, como unas tres semanas, y el moho había penetrado hasta el techo. Era un riesgo para la salud seguir viviendo en esas condiciones. Fue muy duro, muy difícil", recuerda Álvarez en declaraciones a Efe.

Tras haber vivido varios meses en un hotel y alquilado un apartamento, Álvarez remodela poco a poco el único patrimonio que tiene gracias a la ayuda recibida de fondos federales y sus propios ahorros.

"Tiene que valer la pena este esfuerzo porque no tengo otra alternativa. Vender la casa como está significaría que me darían menos por ella y me quedaría endeudado", explicó.

En las casas contiguas a la de Álvarez, albañiles trabajan en la reconstrucción de una zona donde dominan las casas deshabitadas.

En las puertas rotas y en mal estado, así como en las ventanas sin vidrios, están pegados unos folletos donde se invita a los inquilinos y propietarios a buscar ayuda a través de Hope Disaster Recovery, de la organización benéfica Cy-Hope.

De acuerdo a su director, Steve Saunders, se trata de grupo de 50 grupos cívicos y religiosos cuyo único objetivo es ofrecer un alivio y ayuda a los que lo perdieron todo durante el paso de Harvey, que alcanzó la costa texana el 25 de agosto de 2017 como categoría 4 y vientos de hasta 210 kilómetros por hora.

"Hemos organizado innumerables eventos para recaudar fondos que son destinados a comprar material de construcción, así como muebles y electrodomésticos básicos para sobrevivir", destaca Sanders a Efe.

Pero otros han aprovechado las oportunidades inmobiliarias de una zona desbastada.

Según Brian Lenihan, agente inmobiliario que llegó a Houston procedente de Chicago (Illinois) en enero de este año, compró una vivienda en esa zona para vivir cerca de lo que él asegura es una fuente de inversión próspera.

"Muchos propietarios que no contaban con una protección contra inundaciones no pudieron reclamar ni un centavo a las empresas aseguradoras. Al no tener fondos ni ahorros, optaron por abandonar sus casas, se declararon en bancarrota y los bancos embargaron sus propiedades", señala Lenihan a Efe.

Su empresa, Red Oak Propyerty Group, se encarga de buscar casas abandonadas en esos barrios afectados para comprarlas, remodelarlas y alquilarlas.

Para Lenihan, la inversión vale la pena porque Houston sigue siendo la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos y las oportunidades de empleo en empresas multinacionales y la baja tasa de pago de impuestos estatales "son un imán para personas de otras estados".

Pero Álvarez no ve la reforma de su casa como una inversión de futuro, sino como una necesidad de tener un hogar que quiere recuperar lo antes posible.

"Tengo pensado mudarme a casa para fines de noviembre y cenar con mi familia aquí, en mi sala, en el Día de Acción de Gracias", asegura.