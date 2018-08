Becky G: "Hay muchos jóvenes en este mundo que quieren cambiar las cosas"

Los Ángeles , 20 ago .- Arrasar en el mundo de la música con éxitos como "Mayores" no es suficiente para Becky G, quien, en una entrevista con Efe ante el estreno del filme "A.X.L.", subrayó que esta cinta contiene un mensaje de inspiración para los jóvenes, especialmente mujeres, que quieren transformar la realidad.

"Hay muchos jóvenes en este mundo que quieren cambiar las cosas, que quieren marcar la diferencia. Pero les tratan diferente, les tratan como que son niños y no pueden", dijo Becky G en una conversación telefónica.

"Y yo creo que ver a otro joven como Sara (su personaje en la película) o a mí, Becky G, es como enseñarles que sí se puede, que no es imposible y que no importa de dónde vienes, cuánto dinero tienes o el color de tu piel. Nada, nada de eso tiene que ver con los sueños si pueden luchar", añadió.

Como ya hizo en "Power Rangers" (2017), su primera incursión en la gran pantalla, Becky G (Los Ángeles, 1997) vuelve a cambiar el micrófono por los sets de rodaje en "A.X.L.", película de acción y ciencia-ficción que se estrena este fin de semana en Estados Unidos.

Con la dirección y un guion de Oliver Daly, "A.X.L." cuenta la historia de Miles (Alex Neustaedter), un joven que compite en carreras de motocross y que, por casualidad, encuentra un día un perro robot diseñado para ser una temible arma de combate.

De la mano de Sara (Becky G), una joven latina por la que siente una conexión muy especial, Miles comienza una relación de amistad con el robot que les llevará a afrontar numerosos peligros y aventuras.

Como Jennifer López, una estrella que admira desde que era niña, Becky G apuntó que, al margen de la música, la interpretación "siempre fue una gran pasión" para ella.

"Me sentía muy inspirada por el mundo de la actuación. Y yo sabía que un día iba a llegar la oportunidad de hacerlo, pero tenía que ser con una historia muy fuerte y que tuviera sentido", afirmó.

La hispana admitió que "Power Rangers" era "una producción muy grande" y que, para ser su debut cinematográfico, supuso "mucha presión".

"Especialmente porque no me formé, no fui a la escuela de drama para aprender nada de actuación. Entonces, yo estaba aprendiendo un poco ahí, en el momento", indicó.

Esa experiencia, no obstante, le ayudó mucho para el rodaje de "A.X.L.".

"Me sentí un poco más involucrada y fue también por tener más seguridad como actriz, por saber cómo tomar diferentes decisiones. ¿Cómo actuaría Sara si estuviera enojada? ¿Qué diría?", explicó.

Becky G dijo, además, que el cineasta Oliver Daly le permitió participar en la creación de su personaje y que también tuvieron mucho espacio para improvisar y jugar en el rodaje.

Las similitudes entre la artista y su personaje de Sara son evidentes: ambas provienen de una humilde familia latina, tienen claro lo que quieren y no se dejan acobardar por nadie.

"Me emocioné mucho con este personaje porque ella era muy segura, muy fuerte. No más era una cara bonita. Era muy inteligente y muy honesta, eso me encantó. Tenía ese sabor latino, esa actitud", dijo.

"Me fascina porque ser una latina tan joven y ya saber todas esas cosas, creo que es una gran inspiración con la que muchos jóvenes van a poder conectar", añadió.

Becky G, que comentó que Julia Roberts y Salma Hayek son dos de sus actrices preferidas, señaló que, tras dos cintas de ciencia-ficción y acción como "Power Rangers" y "A.X.L.", le gustaría probar otros géneros y, en particular, mostró su interés por la comedia.

"Depende de las oportunidades y de la historia, pero me encantaría hacer de todo. No puedo escoger", aclaró.

Tras la enorme repercusión en 2017 de "Mayores", canción que en YouTube acumula 1.287 millones de reproducciones, Becky G ha continuado este año por la senda del éxito en la música con "Sin pijama", tema que comparte con Natti Natasha y que suma en el mismo sitio web 716 millones de visionados.

"Me siento muy afortunada del éxito que hemos tenido y me da mucha felicidad que los fans estén disfrutando la música. Siempre digo que me encontré como artista con mi música en español. Y me da mucho orgullo porque no es mi primer idioma, y obviamente soy súper 'pocha', no puedo hablarlo perfecto, pero me da mucho orgullo tener esa sangre dentro de mí", concluyó.