Paula Ortiz pide reivindicar a mujer, que ha sido anécdota cultural en cine

Santander, 19 ago (EFE).- La directora Paula Ortiz, que saltó a la fama por "La Novia" (2015), una adaptación de "Bodas de Sangre" de García Lorca, cree que es el momento de reivindicar a la mujer en el cine "y de tomar fuerza con toda justicia" para superar su presencia en la industria como "anécdota cultural" o como "objeto".

"Es un momento de reivindicación y de tomar fuerza además con toda justicia porque siempre hemos sido una anécdota cultural y siempre éramos el objeto y nunca el sujeto", dice la directora en una entrevista con Efe con motivo de su participación en las actividades culturales de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Como directora, Ortiz destaca la reivindicación que se está haciendo por los derechos de las mujeres y en favor de su significado como "sujeto y motor" de la cultura.

Afirma que los medios audiovisuales tienen una "potencia muy fuerte" en el imaginario colectivo para concienciar sobre el feminismo.

A su juicio, el cine ha llevado la vanguardia en este ámbito con movimientos como los norteamericanos "Time's Up" o "Mee too", que han tenido una fuerza "muy evocadora" porque la potencialidad de Hollywood y su imaginario "es enorme en el resto del mundo".

En este momento, Paula Ortiz está trabajando en dos proyectos, y uno de ellos es una versión del cuento francés "Barba Azul", que "bucea" en los procesos de dominación entre los hombres y las mujeres y que, de momento, no sabe cuándo estará terminado.

Sin tener muy claro si el cine fue para ella una vocación o una cuestión de sensibilidad, Ortiz asegura que repetiría con otro clásico después de su éxito con la adaptación lorquiana, puesto que, a su juicio, lo popular ofrece "un tesoro narrativo" que a veces no se aprovecha.

Esta cineasta reconoce haber sido una fiel lectora de los clásicos en su infancia y, por ello, apuesta por descubrir las "historias y universos" que ofrece este género.

Ortiz, que estudió filología hispánica y después se especializó en guión y dirección, destaca que "La Novia" supuso un privilegio por trabajar con el texto de Federico García Lorca.

"Nunca lo vi como un favor a la literatura, llevar al cine la resonancia de una palabra tan fuerte y potente con tantísima posibilidad y evocaciones es muy importante", subraya.

"La Novia" fue, según su directora, un proyecto pequeño e independiente cuyo inicio supuso "mucho riesgo", con un presupuesto "escueto" que se sacó adelante por la generosidad y esfuerzo de todo el equipo, tanto técnico como artístico.

A su juicio, el inesperado éxito de "La Novia" fue un refuerzo "enorme" para el trabajo del equipo porque se trataba de una propuesta estética, artística y narrativa que implicaba recuperar un clásico y crear una experiencia "diferente".

Sin embargo, pese a los reconocimientos y los premios que recibió el filme, Ortiz confiesa que hace más caso a las críticas como "alertas" que ayudan a reforzar planteamientos, convicciones y, también, a corregir ideas.

"Cuando mucha gente señala un mismo error tienes que aprender de ello", señala la cineasta, quien recuerda que "La Novia" tuvo muchas reacciones y críticas, positivas y negativas.

Además, considera que los premios tienen algo de "aleatorio" y se conceden por muchos factores, como otras películas contemporáneas o la sensibilidad de los tiempos.

"'La Novia' me ha cambiado la vida relativamente", explica Ortiz, quien insiste en que, pese a que le ha abierto posibilidades a dirigir proyectos de mayor envergadura, no significa que no le cueste poner en marcha otros trabajos porque "cada película es un mundo".