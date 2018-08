Mendilibar: "Es una derrota justa por juego y por ocasiones"

Eibar , 19 ago .- José Luis Mendilíbar, entrenador del Eibar, asumió que el 1-2 sufrido ante el Huesca en el inicio de LaLiga Santander 2018/19 "es una derrota justa por juego y por ocasiones".

"Han hecho dos goles y han tenido ocasiones para hacer más. Si regalas un tiempo y el contrario lo aprovecha, es muy difícil darle la vuelta. Me quedo con la insistencia de los jugadores hasta el final por intentar la igualada", argumentó.

Mendilibar reconoció que el primer tiempo de su equipo había sido "muy malo". "Hemos tenido el balón, una posesión muy alta y no ha servido para nada. Ellos estaban bien cerrados en campo propio, han aprovechado las pérdidas nuestras, han sido valientes para salir fuerte al contragolpe y luego han estado acertados para marcar las que han tenido", dijo.

El entrenador del conjunto vasco indicó que su equipo había sido débil en defensa: "Hemos jugado un 4-2-4 y eso no es lo que quiero. Los delanteros y los extremos no han ayudado prácticamente a los del centro del campo y en defensa tampoco hemos estado nada bien".

No obstante, Mendilibar no se mostró preocupado porque "es imposible jugar peor que en el primer tiempo", así que ya solo pueden "mejorar en el siguiente partido", y aseguró que el principal culpable era él "por no haberles metido a mis jugadores la concentración que debían".

Fue, por otro lado, crítico con la nueva situación que genera el videoarbitraje: "A veces me da la sensación de que el que arbitra es el que está en Madrid. Es muy difícil fallar con el VAR porque tardan mucho en pitar, dejan seguir las jugadas y cuando les chivan toman la decisión".

"Es el primer partido y no me ha gustado. Al final esto va a parecer fútbol americano y llegará el día en el que podamos cambiar a los once jugadores en cada jugada".