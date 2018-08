Alonso: "Todo huele a champán y eso es algo que me gusta"

Silverstone , 19 ago .- El español Fernando Alonso, que reforzó su liderato en el Mundial de resistencia (WEC) al ganar, junto al suizo Sebastien Buemi y al nipón Kazuki Nakajima, a bordo de un Toyota, las Seis Horas de Silverstone, declaró a EFE este domingo en el citado circuito inglés que es "bonito volver a ganar", que "todo huele a champán" y que eso es algo que le "gusta".

"Claro que es bonito volver a ganar. Van tres victorias ya este año, cogemos con mucho gusto ésta. Es otro trofeo que nos llevamos a casa; saboreamos el champán... Todo huele a champán: la gorra, el reloj... todo", comentó un exultante Alonso tras ganar de nuevo en Silverstone, donde ya había logrado, en 2006 y 2011, dos de las 32 victorias que gracias a él cuenta España en la Fórmula Uno.

"Y no paro de olerlo, hasta esta noche o mañana por la mañana, cuando me levante, no dejaré de oler hasta la correa del reloj, que también huele a champán; porque es algo que me gusta", declaró a Efe el doble campeón mundial asturiano de Fórmula Uno tras conseguir a bordo del Toyota TS050-Hybrid número 8 su tercera victoria en las tres pruebas del certamen disputadas hasta la fecha.

"El año pasado tomé la decisión de hacer dos campeonatos del mundo. En uno voy octavo y en otro voy primero; y corro cada fin de semana, que es lo que me gusta hacer", afirmó Fernando, que atendió a los medios españoles desplazados a Inglaterra tras la rueda de prensa oficial, al ser preguntado por Efe si con estos triunfos en el WEC está empezando a disfrutar de los nuevos retos a los que había aludido cuando anunció que en 2019 no pilotará en F1.

"Y hoy ha sido otra carrera de esas reñidas hasta el final. Los dos coches (Toyota) tenían unas prestaciones muy parecidas. Igual al principio de los 'stints' (tandas) parecía que iban un poco más rápidos ellos; y se escapaban un poco. Luego, en la segunda parte, parecía que teníamos menos degradación nosotros".

"Al final, como decíamos ayer, sabíamos que se iba a decidir por pequeños detalles. Y yo creo que algunos daños que los dos coches tenían, por subirse a los pianos, quizá el coche 7 (el otro Toyota, pilotado por el inglés Mike Conway, el japonés Kamui Kobyashi y el argentino José María 'Pechito' López, que acabó segundo) los sufrió un poco antes, a una hora, más o menos del final", comentó a Efe el astro astur este domingo en Silverstone.

"Ahí abrimos un hueco importante. Y Seb (Buemi, su compañero de equipo suizo), que se bajó ahora del coche, decía que nuestro coche estaba también al límite en las últimas vueltas", explicó.

"Sabíamos que había que cuidar la mecánica, porque eran seis horas largas y todo podía pasar. Y estoy muy contento por otra victoria y por un primero y un segundo (puesto) de Toyota, que siempre parece más fácil de lo que es desde fuera, por unas prestaciones dominantes como las que tenemos", afirmó.

"Pero luego, a la hora de la verdad, hay que ejecutar todo según te dicen, hay que conducir durante seis horas al límite tráfico, al límite de los adelantamientos, de la gestión del coche híbrido, los neumáticos... de muchas cosas que pueden salir mal; e intentamos que sean las mínimas posibles", manifestó a Efe, tras ganar las Seis Horas de Silverstone, Alonso, que ahora podrá disfrutar de tres días de descanso antes de volver a competir, el próximo fin de semana, cuando se reanude el Mundial de Fórmula Uno en Spa-Francorchamps, sede del Gran Premio de Bélgica.

"Al principio creo que tuvimos un poco de mala suerte, porque las paradas que hicimos las hacíamos con el otro coche también; y tenían que echarnos un poco hacia atrás. Perdíamos cinco o seis segundos en cada parada. Y teníamos que recuperar".

"Era difícil recuperar en la primera parte del 'stint', porque las prestaciones eran similares; pero en la segunda parte me sentí fuerte. Teníamos un mejor 'set up' (reglaje) y una mejor degradación (de neumáticos) en nuestro coche. Pude adelantar a Mike (Conway, del otro Toyota) y escaparme unos diez segundos, más o menos", explicó, sobre su tanda, Alonso.

"Luego el 'safety car' (coche de seguridad) lo neutralizó todo otra vez. Pero después del 'restart' (la reanudación) volví a abrir otros cinco segundos", apuntó.

"Pero Mike ha sido siempre una de las referencias dentro de los seis pilotos (del equipo Toyota). Y aquí pude igualar casi su tiempo en la crono, aun pesando unos kilos más que él", indicó.

"Y luego, en carrera, pude ser competitivo. Por tanto, creo que ahora sí estoy al cien por cien en este coche; cómodo y sacándole todo el partido. Ha sido un buen día, pero ha estado todo muy igualado. El coche 7 también se merecía la victoria", recalcó.

"Cuando nos sacaban veinte segundos está hablando por teléfono con mi familia, ya casi me iba a cambiar; y estaba contento con ese segundo puesto, porque hoy el coche 7 se merecía ganar. Pero al final pudimos recuperar. Y quizá fue una sorpresa, que pudiéramos ganar hoy", explicó Alonso este domingo en Silverstone tras lograr una nueva victoria para el automovilismo español.