El Zaragoza quiere arrancar con buen pie ante un Rayo Majadahonda que debuta

Zaragoza/Madrid, 18 ago (EFE).- El Real Zaragoza arranca su sexta temporada consecutiva en la segunda categoría del fútbol español con el claro objetivo de este año por fin conseguir el anhelado ascenso y el sorteo del calendario le ha deparado comenzar ante un debutante en el fútbol profesional como el Rayo Majadahonda y lo hará en el estadio de La Romareda con la intención de sumar la primera victoria.

El conjunto zaragocista no va a poder comenzar la competición oficial como realmente le gustaría ya que todavía hay algunos jugadores, de los considerados fundamentales, que no se han recuperado de los diferentes problemas físicos que han arrastrado durante la pretemporada como son los casos de Alberto Zapater, Iñigo Eguaras, Raúl Guti y Gaizka Toquero.

La pretemporada zaragocista ha permitido al técnico guipuzcoano Imanol Idiakez ajustar las diferentes piezas de la plantilla para poder iniciar este enésimo proyecto de ascenso de la mejor manera posible y no tener que esperar a una reacción mediada la temporada para poder reengancharse al pelotón de los aspirantes al ascenso.

A pesar de enfrentarse a un debutante en el fútbol profesional, Idiakez ha recordado que es un equipo que "tiene una idea muy clara de juego por su entrenador, Antonio Iriondo, un tío muy valiente que es nuevo en la categoría pero ha hecho 16 fichajes todos de Segunda división".

Respecto a los once jugadores que alineará para intentar hacerse con los tres primeros puntos en juego de la temporada ha dicho que "lo tiene más o menos claro" y que la decisión final depende de la última sesión de entrenamiento.

De no haber alguna sorpresa de última hora y teniendo en cuenta los jugadores que no están disponibles, Idiakez podría optar por presentar un once muy parecido al que comenzó el partido del Trofeo Ciudad de Zaragoza hace una semana frente al Levante.

Por su parte el Rayo Majadahonda afronta ante el Zaragoza el que será uno de los partidos más importantes de su historia toda vez que en La Romareda vivirá su debut en la categoría de plata del fútbol español.

Los majariegos, que lograron el ascenso desde Segunda B hace solo unos meses, tienen ante sí el complicado reto de mantenerse en su estreno y para ello esperan poder entrar con buen pie ante uno de los candidatos a los puestos altos de la tabla.

Durante la pretemporada el equipo solo ha ganado uno de sus cinco amistosos en el tiempo reglamentario, ante el Fuenlabrada por 0-2. Además se impusieron al Alcalá en los penaltis, sellaron tablas frente al San Sebastián de los Reyes (1-1) y perdieron ante el Leganés (3-0) y el Albacete (0-1).

Pese a ello hay optimismo en un equipo que ha realizado numerosos refuerzos, uno de los cuales se perderá la cita. Es el caso del centrocampista Luso, ex canterano zaragocista, quien no ha entrado en la convocatoria por unas molestias físicas.

A él se unirán en la lista de ausencias Carlitos y el defensa David Andújar, quien aunque ya se ha recuperado de los problemas físicos que le han impedido estar a previo rendimiento en la fase preparatoria previa aún necesita coger ritmo.

- Alineaciones probables:

Real Zaragoza: Cristian Álvarez; Benito, Perone, Álex Muñoz, Clemente; Ros, Verdasca, Soro, James; Pombo y Marc Gual.

Rayo Majadahonda: Cantero; Morillas, Rafa López, Jorge García, Francisco Varela; Óscar, Enzo, Fede Varela; Carcelén, Jeisson y Toni Martínez.

Árbitro: Soto Grado (Comité riojano)