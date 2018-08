El UCAM CB, "eternamente agradecido" tras haber sido "destrozado" por Navarro

Murcia, 18 ago (EFE).- El UCAM Club Baloncesto Murcia se ha sumado a las alabanzas al escolta catalán Juan Carlos Navarro, de 38 años, a través de un tuit en el que se muestra "eternamente agradecido" tras haber sido "destrozado" por esta "leyenda".

El conjunto grana, al que el azulgrana se ha medido en una gran cantidad de ocasiones, no ha dejado pasar la oportunidad de ensalzar la figura del de San Feliú de Llobregat en el momento de su adiós.

"Hasta siempre, Juan Carlos. En estos años nos has destrozado, nos has quitado victorias que acariciábamos y has robado la admiración de nuestros aficionados. Nos has hecho tanto daño que...te estaremos eternamente agradecidos. Te echaremos de menos #leyenda #GraciasNavarro", ha escrito la entidad murciana aludiendo a la retirada de 'La Bomba', tras 20 años de carrera en el primer equipo barcelonista y tras haber conquistado nada menos que ocho Ligas, siete Copas del Rey, cinco Supercopas, dos Euroligas, una Copa Korac y diez medallas con la selección española, entre ellas las de oro en el Mundial de Japón 2006 y en los Europeos de Polonia 2009 y Lituania 2011, así como dos platas olímpicas en Pekín 2008 y Londres 2012 y un bronce en Río de Janeiro 2016.

El equipo murciano ha tenido a Navarro enfrente muchas veces y quiso tenerlo de su lado hace tiempo, cuando el jugador todavía no había cumplido los 20 años. De hecho, pidió su cesión al Barça, junto a la de otro jovencísimo Pau Gasol, pero Aíto García Reneses, entonces entrenador del equipo azulgrana, se negó y al cuadro grana llegó entonces desde el club barcelonista el base Chema Marcos estando el CB Murcia en la segunda división del baloncesto español.