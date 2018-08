Beltrán: "Las piernas pesaban mucho por el calor"

Vigo, 18 ago (EFE).- El centrocampista Fran Beltrán, futbolista del Celta de Vigo, lamentó el empate de su equipo ante el Espanyol (1-1), en un partido en el que, a su juicio, el "sofocante" calor influyó en el rendimiento porque "las piernas pesaban mucho más".

"Me voy con una sensación agridulce. Estoy contento por haber debutado en Primera con el Celta pero un poco triste porque no hemos ganado. Teníamos que conseguir los tres puntos y no fuimos capaces", comentó el ex futbolista del Rayo Vallecano.

Beltrán destacó el juego desplegado por su equipo en los primeros 25 minutos, y lamentó que el gol del Espanyol llegara en una acción "desafortunada".

"Empezamos bien, dominamos y tuvimos alguna ocasión para adelantarnos. Creo que aún nos falta coger esa chispa que te dan los partidos, pero veo al equipo bien. A nivel personal pensé que iba a estar más nervioso pero cuando el partido empezó me olvidé de todo e intenté hacer lo que el míster me había pedido", concluyó.