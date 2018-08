Basak Eraydin hace historia al ganar los dos torneos ITF DISA en Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria, 18 ago (EFE).- La turca Basak Eraydin ha hecho historia este sábado al ganar también el segundo de los dos torneos ITF DISA en Gran Canaria, algo que ninguna otra tenista había logrado en las ediciones precedentes de estos eventos disputados en el Club Open Gran Canaria Nosolotenis.

Eraydin, que se impuso en estos dos torneos dirigidos por Oti Santana y dotados cada uno con 25.000 dólares en premios, ha logrado el oro del ITF DISA Las Palmas de Gran Canaria al vencer a la francesa Chloe Paquet por 6-2 y 6-1, un éxito que supone su trigésimo trofeo número 30 a nivel internacional, según indican fuentes de la organización.

Pese a lo contundente del marcador, ambas tenistas debieron emplearse a fondo sobre la tierra batida de la instalación ubicada en el barrio capitalino de Lomo Los Frailes para ganar una final que fue presenciada por numerosos espectadores.

En el primer set, mejor llevado por la especialista de Ankara desde los juegos iniciales, los puntos fueron largos y muy disputados, con golpes contundentes de Eraydin y un juego más estratégico de Paquet, actuando ambas jugadoras desde el fondo de la cancha y arriesgando con bolas muy cerca de las líneas.

Ya en el segundo set, Eraydin, más concentrada y confiada que su rival, no dio ninguna opción a la representante gala que, pese a todo, no dejó de luchar hasta el último punto.

"He jugado muy confiada y he realizado un buen juego, muy seguro y tratando de ser agresiva a la vez que firme. Me he mantenido estable en la pista y para mí han sido dos buenas semanas en Gran Canaria, una isla que siempre será especial después de estos dos triunfos", ha dicho la turca tras su victoria.